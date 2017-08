OVERSCHIE- Even rechtzetten. Vakantie op de molen betekent niet dat molen "De Speelman" aan de Overschiese Kleiweg gesloten is in de vakantie. Het is juist andersom. De molenaars zijn de gehele vakantieperiode op woensdag en zaterdag op de molen aanwezig. Ze zijn er vanaf 10.00 uur tor 15.00 uur. Met het maalwerk zijn ze in de zomer minder druk. Dus hebben ze wat meer tijd om bezoekers rond te leiden. In een molen zijn trappen. Die trappen zijn stijl omdat er weinig ruimte binnen de romp is. Klimmen is voor kinderen een beleving. Opvallend is hoe goed ze luisteren als ze uitleg krijgen hoe ze moeten klimmen en ze blijven het ook zo doen. Een bezoek aan de stelling of balie is een spectaculair onderdeel van het bezoek. Hoe de wieken draaien en het uitzicht is voor kinderen een feest. Ouders gen paniek er geen toegang is tot de draaiende wieken, daarvoor zorgt de afzetting. Kinderen alleen mogen de molen niet in. Er moet een volwassen persoon mee om ongelukken te voorkomen.

Tegenwind

Het mooiste op de molen is de wieken te zien draaien. Een molen heeft het liefs tegenwind. Dat is juist anders dan wat je als fietser graag wil. Het eerste wat de molenaar doet als hij op de molen komt is de molen "op de windzetten". Dat doet hij met het grote rad aan de staart van de molen. Dat draait hij totdat de wind recht op de wieken staat. Daarna gaat hij de zeilvoering beoordelen. Hoeveel van het zeil moet er op de hekken worden gelegd? In totaal kan hij 80 m² windvang gebruiken. Hoe dat zit kan de molenaar vertellen. Hoe gaat het malen in zijn werk. De molenaar kan het precies vertellen. Mooi om te zien is dat de raderen in vloeiend in elkaar passen.

Gewicht

In het maalbedrijf is het juiste aflevergewicht van belang. Dat ging vroeger met zakken van 25 tot 70 kg. In de molen staat op de meelzolder een mooie oude weegschaal met een grote wijzer Natuurlijk mag iedere bezoeker erop gaan staan. De schaal meet tot 100 kg. Voor de dames weet de molenaar een methode waarbij het gewicht haar mee valt. Wel eerst met hem overleggen.

Boekjes

Brengt u met kinderen of kleinkinderen een bezoek aan "de Speelman", dan is er voor hen een doe-boekje over molens. Voor de geïnteresseerden is een mapje met kaarten van verschillen de molentypen beschikbaar. Het zijn tekeningen in een bijzondere kleurkeuze. Dat is allemaal gratis evenals het bezoek.

Groen om de molen.

Doe mee met de vragenlijst over de molen en de omgeving. Worden de vragen goed ingevuld dan maak je kans op één van de prijzen. Onder de best ingevulde lijsten wordt 1 kg pannenkoekmeel en/of een volkoren afbakdesembrood verloot. Op 9 september is het open Monumentendag dan wordt de winnaar bekendgemaakt.