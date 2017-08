Joop Verhage signeert boek Weg Weeze! bij Verhage Overschie

OVERSCHIE- Zaterdag 5 augustus signeert oud-Rotterdammer Joop Verhage bij de vestiging van Verhage Fast Food aan de Burgemeester Baumannlaan 123 in Overschie van 13.30 tot 14.30 uur zijn onlangs verschenen boek Weg Weeze! Kopers van het boek worden niet alleen beloond met een opdracht en handtekening van de auteur, maar kunnen tevens een gratis patatje halen in de snackbar.

Joop Verhage (70) begon vijftig jaar geleden, samen met broer Pim, een snackbar in de Sikkelstraat op Rotterdam Zuid. Die kleine snackbar zou uitgroeien tot een van de grootste snackketens in Zuidwest Nederland. Vijf jaar geleden trad hij terug en begon aan een lange reis op zijn Kymco motorscooter. Over die reis schreef hij een boek, waarin hij verhaalt over zijn avonturen, maar ook een ruime terugblik geeft op zijn leven. De beginjaren van de snackbar, zijn belevenissen als jonge knul in Rotterdam en vele andere, soms hilarische anekdotes, die zich afspelen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Het boek is een echte 'trip down memorylane'. Heerlijk om te lezen, vlot geschreven met de nodige humor en heel herkenbaar, zeker voor mensen met Rotterdamse roots. Het boek is verschenen bij Uitgeverij De Oude Stad, telt 144 pagina's en kost € 14,95.