Speciale editie honderd jaar kranten en huis-aan-huisbladen in Overschie

OPROEP: herinneringen en foto's zijn welkom

Door John van den Berg en Rein Wolters

OVERSCHIE- In september 2018 is het honderd jaar geleden dat in Overschie de eerste huis-aan-huis-krant op de deurmat viel. Sindsdien wisselden concurrerende kranten elkaar af en probeerden elkaar ook – zeker in actualiteit - de loef af te steken. De huidige Overschiese Krant is de laatste die na honderd jaar nog over is van de lokale media. Veel kranten zijn verdwenen, gefuseerd of staakten hun voorlichtende activiteiten door gebrek aan inkomsten door afnemende belangstelling om te adverteren.

BAR-uitgevers uit Barendrecht – waar de Overschiese Krant onderdeel van is – wil het komende jubileum niet stilzwijgend laten passeren, want daar is de mijlpaal te indrukwekkend voor. Het idee is onder meer een speciale bijlage uit te geven met leuke en (wellicht ook) minder leuke verhalen herinneringen en foto's van lezers waar de krant door de brievenbus gleed. Dat mogen herinneringen zijn van bedrijven, winkeliers, het openbaar vervoer, bestuurders, verenigingen, straatventers, huisartsen, (beurt)schippers, predikanten en noem maar op, want te gek kan het nooit zijn.

Wie niet in staat is via mail te reageren kan op verzoek thuis worden bezocht voor een interview. Redacteur/journalist Rein Wolters werkt al ruim twintig jaar - soms op de voorgrond, maar meestal op de achtergrond - mee aan de redactie van de Overschiese Krant. Hem is gevraagd een en ander rond het jubileum te coördineren en te redigeren. Wolters schreef 51 historische boeken over Rotterdam, waarvan zeven van Overschie. Al honderd jaar geldt: zonder advertenties geen redactie en zonder geld geen draaiende drukpers.

Voor 1900 waren slechts weinig inwoners van Overschie geabonneerd op een krant of weekblad. Maar sinds de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kende Overschie een bloeiende eigen pers die een belangrijke rol gespeeld heeft voor de ontwikkeling van middenstand, handel en nijverheid. Daarnaast heeft de plaatselijke pers steeds een - doorgaans positief kritische - rol gespeeld tegenover het plaatselijke bestuur. De opkomst van de plaatselijke pers viel samen met de uitbreiding van Overschie, de komst van forensen en van nieuwe bedrijven.

De Rotterdamse drukker en uitgever C. Geleijns uit de Wijnbrugsteeg komt de eer toe in september 1918 de 'Overschies Courant' te hebben opgericht. Al snel hield hij in Overschie kantoor aan de Oude Kleiweg en de Dorpsstraat. Het liep goed wat door drukkerij en boekhandel H. Moree en J. Post aan het Voorom met lede ogen werd gezien. Voorjaar 1919 begonnen zij met de uitgave van de 'Nieuwe Overschiesche Courant', met redactionele artikelen van Van der Giesen. Lang hebben zij dat echter niet volgehouden. Zij konden niet op tegen de veel zakelijker ingestelde Geleijns met zijn vaardige pen. De 'Overschiesche Courant'. Die wist zich in enkele jaren een grote plaats in Overschie te verwerven. Met spanning zat het gemeentebestuur in de jaren '20 te wachten op het volgende nummer van 'De Overschiesche Courant'. In de 'Officieele catalogus van de TENTOONSTELLING voor Handel en industrie' in het nieuwe Vereenigingsgebouw van 19 - 24 mei 1924 schrijft Geleijns dat burgemeester Konings zich op zijn komst in de gemeente Overschie had voorbereid door de aanschaf van de oude jaargangen van zijn courant. De catalogus voor deze in plaatselijke ogen grote gebeurtenis werd natuurlijk bij Geleijns gedrukt. De praalwagen van de 'Overschiesche Courant' reed voorin mee in de optocht. In een ernstig conflict tussen burgemeester Konings en gemeentesecretaris Van de Water nam Geleijns het op voor de burgemeester. In 1922 kostte een abonnement op de krant 80 centen per kwartaal.

Intussen bleven de grotere dagbladen, vaak ook met eigen correspondenten in Overschie, aan bijzondere gebeurtenissen in Overschie aandacht besteden.

Reacties zijn welkom via het mailadres overschieboek@telfort.nl bellen kan ook via 0654-283758 met de mogelijkheid een bericht in te spreken.