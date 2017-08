Jeugdworkshop toneel spelen in de bibliotheek

OVERSCHIE- Heb je altijd al eens willen weten hoe het is om toneel te spelen? Kom dan op 8 augustus naar de bieb en volg een workshop! Lijkt het jou leuk om je in te leven in een andere rol? Om eens een slechterik te zijn of juist de held? We gaan aan de slag met het thema zon, zee, strand en vakantie. Denk alvast aan wat voor scene zich op het strand af zou kunnen spelen, wat kan er allemaal gebeuren als je op vakantie bent? Wat voor mensen lopen daar rond? Je speelt het allemaal na. De workshop wordt gegeven door een docente van Podiumbeesten. 4-7jaar: 14.30uur-15:30 uur / 7-12 jaar: 15.45-16.45 uur Deze workshop is onderdeel van de Ga eens buiten je Boekje -reeks. Deze reeks die mede mogelijk wordt gemaakt door Cultuur Concreet, maakt kunst en cultuur in de vorm van voorstellingen en workshops mogelijk voor alle kinderen in Overschie. Toegang: gratis maar wel met een toegangsbewijs te verkrijgen bij de balie van de bibliotheek of via www.bibliotheek.rotterdam.nl tag Buitenjeboekje