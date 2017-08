Verjaardagsconcert “KRPH loves 010” in Theater Musica

OVERSCHIE - De Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie (KRPH) viert dit jaar haar 115e verjaardag en doet dit samen met u op diverse locaties in de stad Rotterdam. Op zondag 15 oktober om 14.00 uur speelt de KRPH haar programma "KRPH loves 010" in theater Musica aan De Lugt 17. Aan de hand van een veelzijdig muzikaal programma en een boeiend verhaal benadrukt het orkest de band met de stad Rotterdam. Zo spelen de ruim 50 muzikanten onder leiding van dirigent Ton van Grevenbroek diverse stukken uit de Jazz om te refereren naar het jaarlijks terugkerende evenement "North Sea Jazz". Onder andere staan binnen dit thema "Dimanche" van Rogier van Otterloo en "Salute to American Jazz" van Sammy Nestico op het programma.

Maar ook de filmmuziek zal niet ontbreken. Zo hoort u het opzwepende "Children of Sanchez", het spannende "Music from the Incredibles" en het uitdagende "Cutthroat Island". Het concert in Musica begint om 14.00 uur. Kaarten kosten € 5 en zijn te reserveren per telefoon (010- 4371361) of per mail (musica@senr.rotterdam.nl). Meer info over de KRPH via www.krph.nl.

