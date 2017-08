Nieuwe Wijkgids Overschie

OVERSCHIE- Medio september verschijnt een nieuwe wijkgids voor het gebied Overschie. In een oplage van 9.500 stuks zal deze huis-aan-huis verspreid worden onder alle huishoudens en bedrijven in Overschie. De nieuwe wijkgids is dé gelegenheid voor het plaatsen van een advertentie. Tegen zeer aantrekkelijke tarieven, vanaf € 75,00, kunnen detailhandel, organisaties en verenigingen en andere geïnteresseerden hun advertentie plaatsen in de wijkgids. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Ed Kort (06-205 792 99) of Kees van der Meer (06-412 963 40) of per mail naar info@overschiebusinessplaza.nl. Sluitingstermijn voor de advertenties is 15 augustus. Er zijn met vele ondernemers al afspraken gemaakt, dus wees er snel bij.

Voor alle organisaties en verenigingen in Overschie is dit de kans om een vermelding te krijgen in de gids. Handig gerangschikt op hoofd- en sub-categoriën zullen uw gegevens zichtbaar en vindbaar worden. We roepen u op uw gegevens in te sturen aan DMDesk – Overschieseweg 10i – 3044 EE Rotterdam. We verwerken in de vermeldingen de volgende gegevens: naam organisatie/vereniging – adres – postcode – plaats – telefoonnummer – contactpersoon – website – e-mail en een korte omschrijving van maximaal .. woorden. U kunt uw gegevens voor 15 augustus a.s. opsturen aan wijkgids@dmdesk.nl. De uitgave wordt verzorgd door marketing & communicatiebureau DMDesk, gevestigd in Overschie, heeft, in samenwerking met Overschie Business Plaza en Natuurlijk in Overschie, de opdracht gekregen om de gids samen te stellen en uit te geven.