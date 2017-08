Feestelijke heropening van PLEIN 13 met scootmobielrace voor Truckrun

OVERSCHIE- Plein 13 in de Abtshove is een ruimte waar gezelligheid geen tijd kent en iedereen de hele week door welkom is voor een kopje koffie/thee, een praatje, een activiteit of een heerlijke maaltijd. Een ruimte waar vrijwilligers dag in, dag uit aanwezig zijn en voor iedereen een luisterend oor hebben. Graag nodigt Wilskracht Werkt/ route 33 iedereen uit om kennis te komen maken met de bewoners en vrijwilligers in deze unieke zelf opgeknapte ruimte. Op donderdag 7 september zal de oudste bewoonster van de flat officieel de deuren openen van Plein 13. Tussen 15.00 uur en 17.00 uur kunt u in en rondom Plein 13 informatie krijgen over de verschillende servicediensten en activiteiten van Wilskracht Werkt.

Programma

14.30 – 15.00 uur: Scootmobielenrace vanuit het Prachthuis naar Plein 13.

15:00 - : Openingswoord door SOR en de directeur van Wilskracht Werkt

15:15. – 17:00 : Live muziek onder het genot van een hapje en een drankje, aangeboden door Wilskracht Werkt

Race mee voor de Truckrun!

Voor aanvang van onze feestelijk opening zal onze eerste officiële scootmobielrace van start gaan! In samenwerking met de Truckrun organiseren wij deze unieke race. Doet u ook (gratis) mee en helpt u hiermee gelijk de Truckrun? De race zal vanaf het Prachthuis richting Plein 13 zijn en de winnaar gaat naar huis met een prachtig Wilskracht Werkt Boodschappenpakket! Doe mee, sponsor de Truckrun en ga voor die eerste plaats! Voor aanmeldingen van de Scootmobielrace of voor vragen, kunt u contact opnemen met Kyra van de Geer via telefoonnummer 06-81988116 of via kyra@wilskrachtwerkt.nl