Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Hier ergens mijn auto laten keuren, staat er in mijn agenda voor deze week. Vorig jaar ging ik voor de APK keuring naar een bedrijf in de Alexanderpolder. Mijn stiefzoon had me toen gezegd waar ik moest gaan. Nu een jaar later wil ik niet meer naar datzelfde bedrijf omdat ik inmiddels zó Overschies geworden ben als het maar kan. Ik zal nu dus naar garage Willem gaan op de Burgemeester Baumannlaan. De naamgever van dit bedrijf komt met zijn vrouw ook in het museum voor ons wekelijkse gym halfuurtje en heeft me deze garage aangeraden. Ik hoop dat alles goed is met mijn autootje dat ik af en toe smalend: 'mijn koekblik' noem. Het is een Suzuki Wagon R, hoge instap, lekker ruim en, niet geheel onbelangrijk: zuinig in het gebruik. Voor deze auto reed ik iets geheel anders, namelijk een Peugeot 206 cabriolet. Super snel, lekker sportief, mooi zwart met leren bekleding. Daarvoor een Volkswagen Golf, ook een cabriolet. Daarvoor… nou, ik kan wel een heel verhaal ophangen over al mijn voorgaande auto's maar ze waren wel allemaal beschadigd want we hadden een bedrijf in schade auto's en ik reed soms maar een paar maanden in een bepaalde auto.

Tegenwoordig gaan de jongeren zodra ze 18 jaar geworden zijn op rijles om zo spoedig mogelijk aan het autoverkeer deel te nemen. Ik heb pas op latere leeftijd mijn rijbewijs gehaald. Daar heb ik eerlijk gezegd heel erg lang over gedaan: ik kreeg het maar niet voor elkaar. Ik reed jarenlang fiets: naar school en naar mijn werk. Maar toen ik vanwege de kleine kinderen niet werkte wilde ik iets doen wat moeilijk voor me zou zijn. Dat moest autorijden worden. We woonden destijds in Blijdorp omdat er in Overschie geen huis te vinden was voor een jong gezin met kleine kinderen. Ik kreeg les van een oudere rijleraar en volgens mij ging dat goed. Lekker rustig maar wanneer ik examenrijp was, slaagde ik er niet in om mijn examen tot een goed einde te brengen. Ik zakte keer op keer. Eigenlijk wilde ik het al opgeven maar een buurvrouw zei me door te zetten. Haar man lag in het Sint Franciscus Ziekenhuis, er stond een auto voor haar deur maar ze had zelf geen rijbewijs. Ada, zet in vredesnaam door, zei ze tegen mij, je zult spijt krijgen wanneer je dit niet doet. Ik zette door maar begon zo langzamerhand te merken dat de oudere rijschoolleraar het wel best vond allemaal en zijn tijd wel uitdiende. Hij ging met pensioen en ik had nog steeds mijn rijbewijs niet. Toen besloot ik kordaat dat ik gewoon een Overschiese rijschool moest raadplegen. Ik dacht aan rijschool Haan die, toen ik in de Rodenburgstraat woonde, een paar huizen verder zat. Ik belde op, maakte een afspraak, kreeg een leuke jonge leraar en die heeft me eerlijk gezegd hartstikke goed les gegeven. Hij stelde mij op mijn gemak, zei dat ik gewoon niet goed les gekregen had, beloofde mij te laten slagen en hij heeft gelijk gekregen! Bij hem slaagde ik wel! Geld voor een auto was er toen niet (meer) dus ik bleef nog jarenlang fietsen. Totdat ik kennis kreeg aan en later trouwde met een autohandelaar van de Zestienhovensekade. Toen moest ik wel autorijden. Ik kreeg als eerste een Panda en had daar best moeite mee. Ik herinner mij een keer dat ik, na schooltijd, naar mijn moeder moest die in Abtshove woonde. De hele rit van de stad naar Overschie bleef er een lampje branden op mijn dashboard. Ik dacht: nou ja, een lampje. Geen idee waar het van was. Het bleek later dat de auto op de handrem stond. Ik had er niks van gemerkt. Maar goed. Daarna bleef ik dus autorijden, steeds in een ander merk. Met de ene reed ik wat langer dan de andere. Als mijn (inmiddels ex) man er een klant voor had, dan moesten de boodschappentassen er uit en de paraplu en kwam er een andere auto.

Nu ik in terug in Overschie woon moest ik een eenvoudige goedkope auto hebben en mijn zoon vond hem op Marktplaats. Ik ben er blij mee, kan er mijn oudere buurvrouwen maar ook mijn rommelmarktspullen goed in vervoeren, alleen… ik vind de kleur niet mooi. Donkerrood. Er rijdt er eentje in Overschie rond in mijn geliefde kleur paars. Onlangs deed ik mijn rolgordijntje in de keuken omhoog en wat zag ik daar beneden in de straat??? Precies achter de mijne die geparkeerd stond??? Een prachtige paarse Suzuki Wagon R! Het leek wel of iemand hem mij cadeau kwam doen! Er zat alleen geen strik om… Maar ja, hoop doet leven, nog even doorsparen.

Kom, ik ga maar eens naar bed. Morgenochtend ga ik mijn auto laten keuren.