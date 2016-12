Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- "Uche uche gghum" kuchte ik vanmorgen toen ik wakker werd. Meteen kwam mijn luid snorrende kater Sacha naar me toe. Zijn snorharen kriebelden tegen mijn wang en tegen mijn neus. Daarvan moest ik natuurlijk weer niesen en kuchen. "Uche uche uch". Ik schraapte mijn keel nog eens maar tevergeefs. Ik voelde het slijm in mijn keel dat gewoon lekker vast bleef zitten. Dat is al dagen, eigenlijk al weken zo. Verschillende drankjes heb ik al geprobeerd: bij de natuurdrogist Paalman haalde ik al AltheaFleur hoestsiroop die je moet gebruiken bij droge hoest, kriebelhoest en vastzittend slijm. Het flesje heb ik al lang leeg maar het slijm zit er nog steeds. Ook de workshop tijmsiroop maken heb ik gedaan en met tijmblaadjes, honing, water en suiker heb ik een hoestdrankje gefabriceerd. Leuk en best lekker maar het hielp geen fluit.

Ik kuchte nog maar eens flink, de kat verblikte of verbloosde niet, bleef gewoon op mijn wang liggen, met mijn hand hield ik mijn neusgaten en mond vrij zodat ik nog enigszins kon blijven ademen. Hij knorde dapper door, begon vervelend aan mijn vingers te knabbelen, beet zachtjes in mijn wenkbrauw en wilde aan mijn neusvleugels beginnen. Ik duwde hem weg en toen probeerde hij mij te bewegen om hem te aaien. Ik kon maar beter mijn bed uit gaan. Kuchend en keelschrapend stond ik op, deed een warme badjas aan en ging naar de keuken om een kopje thee te zetten. Hoewel ik absoluut geen suiker in mijn thee wil, zou ik er deze keer maar eens een schepje honing in doen. Ik wou dat ik een flesje creosootsiroop in mijn keukentje had staan. Vroeger gebruikte mijn vader, die altijd kuchte, dit middeltje dagelijks. Ik moest dit dan halen bij de Schanswijck apotheek aan de Abtsweg. Daar vulden ze een flesje met dit spul en ik moet eerlijk bekennen dat ik op weg naar huis altijd even het dopje losdraaide en een slokje van dit goedje tot me nam. Ik vond het héérlijk! Mijn vader deed het in een boerenbonten beker, brak een ei en klutste dit samen met een glazen roerstaafje hevig door elkaar. Dan; ik griezel nog bij de herinnering, goot hij het goedje in zijn mond en slobberde die achter elkaar op. Smerig! Het hielp hem trouwens ook niet van zijn eeuwige kuchen af.

Toen ik een jaar of 14 was, mocht ik als vakantiehulpje bij de Schanswijck apotheek werkjes doen. Ik werd aangenomen als flesjesspoelster. Dat moest boven gebeuren. Ik was daar kennelijk goed in en werd bevorderd tot receptensorteerster. Al gauw herkende ik de handschriften van de verschillende huisartsen (ik herinner mij dokter Bender en dokter Pel) en moest dan die recepten sorteren. Ook mocht ik doosjes vullen met APC tabletjes maar… toen kwam het leukste karweitje: flesjes vullen met creosootsiroop! Dat was een feest voor mij! De grote flessen stonden in de winkel op de onderste plank van de kast met de schuifdeurtjes. Ik nam een fles mee naar achteren en vulde zorgvuldig de bruine medicijnflesjes. Er aan slobberen kon natuurlijk niet maar ik vond het al fijn om het spul te ruiken! Nu kun je het volgens mij nergens meer krijgen. Ik googlede het woord maar zie alleen een houtbeschermingsmiddel.

Ik had inmiddels mijn kopje thee, zette de tv aan want ik hoopte op deze zondag voor Kerstmis een beetje adventliederen te horen bij het programma 'Nederland Zingt op Zondag' van de EO. Ik had geluk: er kwam juist mannenkoor Ailanthus uit Wezep zingen. In prachtige donkere pakken met, jawel, paarse stropdassen, hieven ze een voor mij bekend lied aan:

'Vreugde en blijdschap, droefheid en smart,

er is een God, er is een God.

Stort bij Hem uit o mens toch uw hart.

Er is een God die hoort.'

Hoewel ik me deze tekst nog feilloos herinner uit mijn Gereformeerde jeugd en keihard maar schorrig meezong, las ik toch de ondertiteling en zag met ergernis dat men God met een kleine g geschreven had. Mijn keel schrapend ging ik de keuken weer in en nam een slokje van de kant en klare tijmsiroop van het Kruidvat. Vanmiddag wil ik weer meezingen in de Grote Kerk van Overschie.