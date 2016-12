Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Boem! Tussen de flats klinkt een luide knal. Bam! Meteen daarna nog één. Pfieieieuwww! Er vliegt een lichtflits door de lucht. Het is oudejaarsavond 2016. Ik ben voor het eerst alleen thuis met Oud en Nieuw. Ik had eerst een afspraak met de hoofdredacteur van de Overschiese Krant maar die ging onverhoopt niet door. Ik had ook nog een andere uitnodiging; ik kon, net als vorig jaar, naar Tilburg om daar met de buren van vriend Ad de jaarwisseling te vieren. Dat had ik afgezegd voor die andere afspraak en dat laat ik nu ook maar zo. Ik wil gewoon in Overschie blijven.

Omdat ik per ongeluk een glas rode wijn over het toetsenbord van mijn laptop had laten vallen zat ik van het ene moment op het andere zonder computer. Ik had hem dus om zeep geholpen. Vriendelijke Frank van Route 33 heeft mijn laptop proberen te redden, wilde het toetsenbord er uit halen om schoon te maken maar dit mislukte jammerlijk. Laptop was oud en het toetsenbord kon niet zo 1, 2 , 3 eruit gehaald worden. Ik was dus aan vervanging toe. Vandaag, Oudejaarsdag dus, kreeg ik van zoon Ronald een andere en daar zit ik deze tekst dus op te typen. Man man man wat ben ik blij dat ik weer tikken kan! Ik had echt ontwenningsverschijnselen. Ik kon dus de laatste week even geen nieuwe Oma Overschie schrijven dus deze keer moeten jullie het met een oudje doen. Voor sommige mensen dus een bekend verhaal (sorry Tessa) maar voor mijn nieuwe lezers misschien wel een leuke aflevering.

Ik denk terug aan de jaren zestig toen ik met mijn ouders, zus Ellie en broer Henk in de Rodenburgstraat woonde. Ik herinner mij een bepaalde oudejaarsavond. Ellie lag weer eens in het ziekenhuis en dus waren we met z'n vieren. De avond begon met chocolademelk waar een vies vel op lag en oliebollen die vader eerder op de oudejaarsdag had staan bakken. Dan werd de televisie aangezet. Oudejaarsavond conference met Toon Hermans. Vader was dòl op die cabaretier en gelukkig sprak die nooit een onvertogen woord. Maar toen, op die bepaalde avond, gebeurde er iets raars. Vader,die relaxt achterover in zijn fauteuil had gezeten, ging opeens op het puntje van zijn stoel zitten. Wat was dat? Toon begon zich, volgens mijn vader, op een gevaarlijk terrein te begeven. Hij sprak over de kleding van de toenmalige televisieomroepsters. Die van de NCRV hadden de boordjes van hun blouse veel hoger gesloten dan die van de VARA. Toon Hermans moest daar om giechelen maar vader vond zijn betoog niet geschikt voor jeugdige Gereformeerde oortjes en zette de tv af. Hij had daar zelf natuurlijk de meeste moeite mee want er bestond toen nog geen 'Programma gemist'. We gingen wat anders doen. Een spelletje Domino. De avond kroop voorbij. Henk en ik keken af en toe naar de klok en traag werd het later. Buiten hoorden we af en toe al een knal van vuurwerk. Graag hadden we gekeken maar we mochten beslist niet voor twaalf uur de straat op. Dan ongeveer om tien minuten voor twaalven pakte vader de Bijbel, sloeg dan tergend langzaam Psalm 90 open en begon ons voor te lezen: "Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere (dubbel e) Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht". Midden in deze zin hoorden we buiten: pfieieieiewwww! Er vloog een gillende keukenmeid voorbij. Vader las verder: "Eer de bergen geboren waren en Gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God". Pang! Op het naast ons huis gelegen schoolpleintje van de Koningin Emma kleuterschool vloog een vuurpijl die eindigde met een enorme knal. Mijn broer en ik keken verlangend naar het raam maar vader verbood het ons met zijn strenge ogen en sloot zijn Bijbel. Eén van onze klokken begon al aan zijn eerste van de twaalf slagen. Wij moesten onze ogen sluiten en de handen vouwen. Er volgde een minuten durend lang gebed. Vader dankte voor de zegeningen van het voorbije jaar. Bim bam, bim bam klonk een andere klok. Vader bad voor het komende jaar. Knal! Beng! Knetter! Pieuw! Vader bad en dankte maar door. Voor de zieken, voor de eenzame mensen, voor onze Koningin. We luisterden niet. Onze oren hoorden alleen het vuurwerk in de straat. En dan eindelijk: Amen! We mochten opstaan! Snel even elkaar een gelukkig, of nee, in onze kringen: een gezegend Nieuwjaar gewenst en weg wezen! Natuurlijk waren we het laatst op de straat en het meeste vuurwerk was al afgeschoten. Henk had gelukkig leuk vuurwerk dat we dan maar op het schoolplein van de Groen van Prinsterschool gingen afsteken. Vooral onder het afdak klonk dat geweldig!

Zo, nu weer terug in de realiteit. Ik schenk een glas prosecco voor mezelf in. Ik hef mijn glas en wens al mijn lezers een gezond en Gelukkig Nieuwjaar! Proost!