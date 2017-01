Oma Overschie

OVERSCHIE- 'Voormalig Raedthuys Overschie gemeentelijk monument' kopte de Overschiese Krant op 28 december. Het voormalige Raedthuys in de Overschiese Dorpsstraat staat in de Top-20 waarmee jaarlijks twintig objecten aangewezen worden als gemeentelijk monument. Bij het lezen van dit heugelijke feit schoten me de herinneringen meteen te binnen. Net als heel veel Overschieënaren ben ik er eens getrouwd. In menig trouwalbum zitten de zwart-wit foto's waarop het kersverse bruidspaar met het trouwboekje in de hand onderaan de trap lachend geposeerd staat. Natuurlijk ook de foto's waarop men voor de mooie poort staat, samen en/of met de hele familie.

Maar het Raedthuys was ook hulpsecretarie. Je kon er terecht voor het aanvragen van een paspoort en waarschijnlijk ook voor je rijbewijs. Dat roze papiertje heb ik pas jaren later gehaald dus dat herinner ik me niet. Wat ik me nog wel heel erg goed herinner is dat er in dit prachtige gebouw een bibliotheek gevestigd was. Aan het eind van de gang moest je een deur rechts naar binnen. Je kwam dan in een soort straatje met eerst een loket. Daar werden de boeken teruggenomen en je bibliotheekkaart afgestempeld. Je kreeg dan een plankje waar je die kaart in een gleufje moest doen. Met dat plankje ging je dan rechtdoor tot aan de wand die natuurlijk vol met boeken stond. Volgens mij las ik in die tijd veel sprookjesboeken en die stonden aan het eind van die wand richting raam aan de voorkant. Je mocht een hoofdboek lenen en ook een bijboek. Dan liet je die boeken weer afstempelen op je kaart en kon je aan de lange wandeling naar huis beginnen. In die tijd waar ik nu over schrijf woonde ik in de Eskampstraat.

Regelmatig kom ik met de Vrijdag Ochtend Wandelaars langs het Oude Raedthuys en tijdens één van die wandelingen ontdekte ik dat er aan de buitenkant een mini-bieb staat, waar je gratis boeken kunt lenen en waar je dan zelf weer boeken terug kunt zetten. Voor de Overschiese bevolking natuurlijk erg leuk maar voor de auteurs een stuk minder. Voor boeken die in een bibliotheek uitgeleend worden krijgen schrijvers een uitleenvergoeding. Stichting LIRA doet steekproefsgewijze een test en men krijgt een bedrag dat in november uitgekeerd wordt. Ik zelf krijg ook elk jaar een uitleenvergoeding voor mijn boek 'Liedjes Zien en Zingen'. Met dat fikse bedrag kan ik buiten de deur eten…bij Bram Ladage voor 1 persoon… ;-).

Eerder leende ik boeken bij de firma Post aan de Zestienhovense kade. Die waren allemaal zo mooi gekaft met een grijs wolkjes paper. Later kwam dan de bibliotheek aan de Hoornsingel tegenover het oude politiebureau. Dat is nu ook al weer jaren weg. We hebben in Overschie nu de mooie bibliotheek in De Hoge Schie die op 20 augustus 2010 geopend werd. Ik leen al jaren geen boeken meer: ik heb geen tijd of ik gun mezelf geen tijd om te lezen. En àls ik dan al een boek lees dan doe ik dat op mijn e-reader waar ik honderden boeken in heb zitten dank zij zoon Ronald. Ik las het liefste in een vliegtuig op weg naar een verre bestemming. Maar ja, sinds ik alleen ben ga ik niet meer op reis dus dat is niet aan de orde. Ik lees alleen veel op mijn laptop, lekker in mijn bureaustoel. Maar ik heb me voorgenomen om toch maar weer eens met mijn e-reader op het balkon te gaan zitten als het weer dit toelaat.

Ik zal mijn oude bibliotheekkaarten naar het museum Oud Overschie brengen. Misschien willen ze die wel hebben. Ik ben benieuwd.