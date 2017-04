Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE-Toen ik van de week thuis kwam zag ik dat het trappenhuis schoongemaakt was. Dat gebeurt bij ons in het portiek niet door een bedrijf, maar wordt geweldig goed gedaan door mijn buren Cora en Louis. Mijn oog viel meteen op een geel schoonmaakdoekje dat nog op de trapleuning lag. Zeker vergeten. Ik krijg soms van die vreemde associaties bij het zien of het ruiken van iets en dat gele doekje op die donkerrode trapleuning bracht mij onmiddellijk terug naar mijn kinderjaren in de Eskampstraat.

Ik dacht dat alleen wij daar die donkerrode trapleuningen hadden en ik heb bijna mijn hele leven (vanaf een jaar of 4) die donkerrode verf 'Eskampstraatrood' genoemd. Ik kwam heus wel in de Aalkeetstraat waar mijn toenmalige vriendinnetje Willy Mayers woonde of in de Beeningerstraat en in de Ameidestraat, maar herinner me niet dat ze daar ook donkerrode trapleuningen hadden. Nu ik al weer een paar jaar in de Lemkensstraat woon, ontdekte ik dat ook hier alle portieken Eskampstraatrode trapleuningen hebben.

Dat gele duizenddingendoekje herinnerde me ook weer aan het feit dat ik iedere zondag onze trapleuning van driehoog boven naar beneden moest schoonmaken. Want mijn moeder droeg altijd handschoentjes als we naar de kerk gingen en die mochten natuurlijk niet vies worden! Moeder schreed altijd koninklijk de Maranathakerk binnen, met een hoedje op, zondagse mantel aan en met dus die handschoentjes. Hoewel we op zondag absoluut niets huishoudelijks mochten doen moest ik kennelijk toch 's zondags werken voor mijn moeder. Wij hadden natuurlijk nog niet van die gele doekjes, het zal wel een wafelvaatdoekje geweest zijn, zo'n grijze met van die gekleurde randjes. Dat paste dan weer goed bij de afwaskwast van destijds. Zo'n ding met dikke draden die je na gebruik moest uitknijpen. De zwabber van toen had trouwens ook van die dikke draden, net als de afwaskwast. En wacht dacht je dan van de zeepklopper. Een ijzeren geval met onderaan een vierkant bakje in ruitjesijzer. Je kon de onderdelen van elkaar open doen door een schuifje te verschuiven. Stuk Sunlightzeep, dat we natuurlijk allemaal Sunligt noemden, er in of, en dat was meer gebruikelijk, een aantal oude stukjes zeep die opgespaard werden, in dat zeepbakje doen en dan kloppen maar. Ja en toen ik tòch aan het memoreren was, dacht ik ook nog even aan het zand- zeep- en sodarek. Van donkergroen emaille natuurlijk. Nu kun je zo'n setje nog wel eens op een rommelmarkt vinden of meer waarschijnlijker: in een antiquiteitenzaak en in het museum. Men weet die dingen tegenwoordig aardig op prijs te stellen,(en te prijzen) net zoals de petroleumstelletjes.

Al mijmerend aan vroeger had ik de lift laten komen (ik woon in het gerenoveerde seniorengedeelte) en ging naar boven. Waar je allemaal niet aan denkt bij het zien van zo'n simpel schoonmaakdoekje…