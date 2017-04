Een ‘gouden’ huwelijksdag voor Piet en Annie Noordzij

'50 jaar getrouwd'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- We kennen deze mensen allemaal nog wel denk ik in de wijk. Annie en Piet hebben op een half jaar na 40 jaar een supermarkt gehad in de Duyvesteynstraat. Op 8 maart was dat 50 jaar geleden dat wij met de zaak begonnen zegt Annie. Als ik de naam van Puffelen zeg dan weten ze allemaal nog wel wie we zijn. Inmiddels wonen wij niet meer in Overschie maar we komen hier nog regelmatig boodschappen doen. Erg gezellig want dan komen we allemaal bekenden tegen zegt Piet die op zijn hoge leeftijd er nog kras uit ziet, Het echtpaar lijkt bijna niet te zijn veranderd.

Ik kan mij de winkel nog goed herinneren, ik deed er mijn boodschappen en de service was top. Als je ziek was of slecht ter been, kon je het lijstje telefonisch doorgeven en dan brachten zij de boodschappen gewoon thuis, voor Annie en Piet was niets een probleem. Zoon Dick hielp ook mee in de zaak. Van Piet kreeg ik altijd een plakje meer bij de vleeswaren, het was er altijd prettig lekker ouderwets boodschappen doen.

Vandaag kwam ik ze tegen op de Baumannlaan en we raakte in gesprek. Op 5 april is dit gouden echtpaar 50 jaar getrouwd en ook al wonen zij dan niet meer in Overschie maar nog zeer zeker niet vergeten in de wijk. Ik wil ze dan ook graag van harte feliciteren namens de Overschiese Krant. Annie en Piet, een hele fijne dag gewenst op 5 april