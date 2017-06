Hoera Oma Overschie is jarig

OVERSCHIE- Zondagmiddag J.L. werd haar 70 ste verjaardag groots gevierd in de mooie tuin van museum Oud-Overschie. Een jubileumverjaardag voor Ada van Noordwijk, beter bekend als Overschiese Krant columniste van de populaire Oma Overschie. Ada mag dan ook rekenen op vele vrienden vanuit haar vele vrijwilligerswerk en boekjes over Overschie en haar populaire hondje Pinky. Vele kwamen haar feliciteren in de zonnige tuin, waar oud -dokter Gerrit Neomagus lovende woorden sprak en directeur John van den Berg een komische act opvoerde met nostalgische kleding en kinderwagen. Muzikaal werden de bezoekers getrakteerd op een fantastisch optreden hit zanger Jari Esbeukman. Lang zal ze leven werd er door iedereen gezongen en geproost op onze Oma.