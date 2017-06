Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE-'Pling Plong' klinkt het uit mijn opengeklapte laptop, ten teken dat er een nieuwe e-mail is binnen gekomen. Ik was berichten en filmpjes op FaceBook aan het bekijken toen er in de rechterbenedenhoek een melding verscheen dat er een nieuwsbrief van de Action was binnengekomen. Ik ging eens kijken en zag dat er van alles in de aanbieding was op het gebied van de BBQ maar ook buitenspeelgoed. Niet echt daarin geïnteresseerd keek ik vluchtig naar alle plaatjes en ineens bleven mijn ogen steken bij een fotootje van een kinderspeeltent. Opgezet in twee minuten, stond er bij. Nou moe, dat is óók wat! Ik dacht even aan het tentje dat wij vroeger altijd bij ons hadden toen onze kinderen nog klein waren. De jongens vonden dat tentje al heel wat en voelden zich al een stuk volwassener dan voorheen, toen ze nog bij ons in de zijtent van de Alpenkruiser moesten slapen. Dat ding stond ècht niet in twee minuten! Dan de tent van nog veel langer geleden; toen ik zèlf nog een kind was… Samen met mijn broertje Henk, buurmeisje Jannie en buurjongetje Adrie ging ik aan de overkant van onze flat aan de Eskampstraat buiten spelen. Het terrein lag daar nog helemaal braak; buurthuis Kreater stond er toen nog niet en het woongebouw met dezelfde naam, wat er nu nog steeds staat, al helemáál niet. Wij gingen gewapend met stokken en lappen aan de gang. Drie stokken werden in een soort tipi model in het zand geplant en dan begonnen we de lappen om die stokken heen te draperen. Een beetje zand of een stuk steen diende als tentharing. Als kind vond je het heel wat lijken maar het was eigenlijk maar een klein rottentje. Daar kon je niet eens met z'n tweeën in, laat staan met z'n viertjes! Dat gaf niks; we vonden het pràchtig! Eén voor één gingen we naar onze moeders om wat te eten en te drinken te bietsen. Soms kregen we ranja in onze emaille kroezen en anders deden we er gewoon kraanwater in. We aten boterhammetjes en kaakjes; we vermaakten ons prima en zo ging er een hele middag gezellig voorbij.

Wat moeten de kinderen van tegenwoordig nou doen met alle tijd die ze overhouden nadat ze die tent in twee minuten opgezet hebben? En water drinken… doen ze dat nog wel? Ik zie in de schappen van de supermarkten een weetniet hoeveel soorten limonades in vrolijke pakjes staan, de één nog aantrekkelijker gekleurd dan de andere. Het lijkt me als moeder een ramp om boodschappen te doen met jonge kinderen. Ik zou niet weten welke limonade of sapjes ik moest nemen. Om het maar niet te hebben over al die suikers die er in die pakjes zitten! Ik las van de week dat er in Dordrecht een basisschool is die meegebrachte pakjes limonade voor in de pauzes verbiedt. Prima plan! Alleen melk en water toestaan! Ik zou een leuke beker kopen voor mijn kind met een stoer plaatje er op van zijn of haar favoriete figuur. Mijn kleinzoon Senn zou Sam de Brandweerman op zijn drinkbeker willen.

Nou, die reclame van de Action heb ik ook weer gezien, laptop dicht en ik moet maar eens wat huishoudelijks gaan doen.