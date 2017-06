Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- Omdat het binnenkort Vaderdag is gaat deze aflevering van Oma Overschie over mijn vader. Nu komt deze zeer regelmatig in mijn verhaaltjes voor, meestal als de strenge doch rechtvaardige vader maar eigenlijk nooit als de hàndige man die hij was. Vader knutselde wat af! Hij was een echte doe-het-zelver. Wanneer er iets kapot was repareerde hij dit en meestal op originele wijze. Zo was er bijvoorbeeld de theepot. Zo'n aluminium ding met een zwart knopje op de deksel. Dat knopje ging kapot en kon er kennelijk niet meer opgezet worden. Vader nam een kurk, sneed er een leuk modelletje van en schroefde dit op de deksel. De theepot ging nog jaren mee.

Toen we in de Eskampstraat woonden hadden mijn zus Elly en ik samen een kamertje. Er stond een tweepersoons opklapbed in en een vierkant stoeltje . Wanneer het opklapbed uit stond kon je er nog net naast staan. Plaats voor een bureautje was er niet. Maar mijn vader maakte toen voor mij een heel handige opklaptafel. Hij nam een plank die net zo breed was als het raam, maakte er scharnieren aan en bevestigde hem onder het raam. Hij beplakte de plank met plakplastic. Ik heb er altijd zeer riant mijn huiswerk aan gedaan en kon ook lekker naar buiten kijken.

Ik ging op de fiets naar de Eloutschool en wanneer die fiets kapot was ging vader naar de grote markt in Rotterdam, kocht daar onder de spoorbrug een tweedehands fiets, reed dan, zelf op zijn eigen rijwiel en met de nieuwe aan zijn rechterhand, naar huis. In de kelder fabriceerde hij van twee fietsen weer een deugdelijk exemplaar. Ik herinner mij dat broer Henk, die lang klein bleef, een hele tijd op een te grote fiets heeft moeten rijden. Hij kon niet bij de trappers en toen heeft mijn vader daar blokken op gemaakt. Wat moet dat vréselijk voor Henkie geweest zijn! Maar vernuftig was het wel!

Onze schoenen werden ook altijd door vader gerepareerd. In de onderste lade van zijn grote bureau had hij een leest. Ons schoeisel werd op de leest gedaan en kreeg ijzertjes onder de hakken en bij de neuzen. Geld voor de schoenmaker was er waarschijnlijk niet of vader vond het niet nodig. Ik vond die ijzertjes onder mijn schoenen altijd erg leuk. Ze maakten een leuk geluid.

Wanneer het zonnetje goed scheen was vader altijd bang om zijn kale hoofd te verbranden. Hij legde een knoop in de vier hoeken van zijn zakdoek en maakte dan zo een zomerhoedje. Ook wanneer de zon goed scheen maakte hij van een laken een zonnescherm. Hij knoopte de ene kant aan de gordijnroede en de andere kant deed hij met knijpers aan de waslijn. Zo konden we lekker op het balkonnetje zitten (op de vuilnisbak en op een keukenkrukje want we hadden geen tuinstoeltjes). Er konden trouwens maar twee mensen tegelijk op de veranda zitten want er stond ook nog een groot aquarium tegen de scheidingswand tussen ons balkon en dat van de buren.. Dat was voor ons kinderen erg lastig want wanneer we onze huissleutel weer eens vergeten waren, moesten we bij de buren over klimmen. Dat was achteraf toch behoorlijk gevaarlijk bedenk ik me nu…

In de zesde klas van de lagere school (ik zat dus bij mijn vader in de klas) hadden we op vrijdagmiddag altijd handenarbeid. Zelf vond ik figuurzagen het leukste. Met carbonpapier kon je een plaatje op triplex tekenen en dan kon je het figuur uitzagen. Ook vader deed dapper mee aan het figuurzagen, had er zelf duidelijk ook lol in.

Toen ik in Kralingen woonde en voor mijn jongste zoon een kinderwagen nodig had, was er absoluut geen plaats voor dat ding in het smalle trapgat. Vader bedacht een oplossing: Hij maakte een ophangsysteem en ik kon de kinderwagen met een katrol ophijsen. Dat ging wonderbaarlijk goed!

Dat ik ook altijd erg knutselig geweest ben en nog steeds met bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal van alles maak , heb ik dus duidelijk niet van een vreemde.

Ik heb al 44 jaar geen vader meer maar wil hem met deze herinneringen weer even onder de aandacht brengen.

Iedereen een fijne Vaderdag gewenst