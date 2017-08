Hartverwarmend!

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- Zaterdagmiddag 5 Augustus. Tijdens een wandeling naar Burgemeester Baumannlaan zag ik ineens iets vanuit mijn linker ooghoek wat de zon deed schijnen in mijn hart. Op de hoek van de Rotterdamse Rijweg zaten deze twee schattige kinderen op een kleedje bramenjam te verkopen. Het oudste jochie op blote voetjes deed het geweldig. Ik mocht ook proeven met een tandenstoker. De jam zat in keurig verpakte wekpotjes. Die wilde hij als het kan dan wel terug als de jam op was. En natuurlijk ga ik die t.z.t. terug brengen. De kleinste telde het geld en beheerde het centenbakkie. Loop daar dan maar eens voorbij, dat kan toch niet. En de jam is trouwens overheerlijk, dubbel lekker zelfs want zoiets liefs daar slaat je hart toch van op hol.

Een eindje verderop zie ik nog iets opmerkelijks op mijn rit, aan het eind van de 2e Hogenbanweg zie ik een aankondigingsbord op de stoep staan. Daar nodigde een familie buren én buurtgenoten uit om heerlijk te komen zomer lunchen. Hoe leuk is dat. Buiten stond de koffie al startklaar, de familie nog druk doende om het nog gezelliger te maken voor de gasten. Wat een ontzettend lief gebaar! Het heeft mij in ieder geval enorm blij gemaakt deze twee hartverwarmende momenten tijdens mijn wandeling naar de Burgemeester Baumannlaan.