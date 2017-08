Oma Overschie

Door: Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- 'Helikopter, helikopter, mag ik met je mee omhoog?', zingen mijn kleinzoon en ik. Senn zit bij mij op schoot en we kijken samen naar het scherm van mijn laptop, waar ene juffrouw Roos dit liedje voorzingt. Ze staat naast een gele helikopter en zingt verder: 'Hoog in de wolken wil ik zweven, hoog in de wolken wil ik zijn'. Senn kan erg goed zingen. Glaszuiver zingt hij het liedje verder mee: 'Vliegen is zo fijn.'

Senn is super geïnteresseerd in helikopters. In de filmpjes van Brandweerman Sam komt er regelmatig eentje voor. Onlangs zijn we samen naar Brasserie Waalhaven geweest; een restaurant met een heel groot terras vlak langs de start- en landingsbaan van vliegveld Rotterdam The Hague Airport, dat we in de volksmond steevast Zestienhoven blijven noemen. Daar zagen we enkele zeer grote vliegtuigen van zeer nabij voorbijgaan en er kwam ook een traumahelikopter vlak boven ons hoofd vliegen. Pràchtig vond Senn dat! Ik vertelde hem dat zo'n helikopter meestal naar een ongeluk ging om de eventuele slachtoffers zo snel mogelijk naar een ziekenhuis te brengen. En dat een bestuurder van een vliegtuig en een helikopter geen chauffeur is maar een piloot heet.

Twee weken geleden hoorde ik veel brandweerwagens, ambulances en politieauto's met alarm naar de van Adrichemweg rijden. Ik keek uit mijn raam en zag ze achter elkaar met zwaailichten voorbijkomen. Ook hoorde en zag ik boven mijn hoofd de traumahelikopter vliegen. Ik begreep dat er zeer dichtbij een ongeluk gebeurd moest zijn. Ik schoot direct een spijkerbroek en een T-shirt aan, pakte mijn telefoon en haastte me naar de van Adrichemweg. Misschien kon ik een paar mooie foto's en eventueel een filmpje maken van die helikopter. Voor Senn. Al snel zag ik waar het ongeval plaats had gevonden. Verschillende brandweerwagens stonden op het grasveld, ook een ambulancewagen en iets verder stond de traumahelikopter waar ik snel een foto van maakte. In allerijl werden er rood-witte linten gespannen om de plek des onheils af te zetten. Omstanders wisten me te vertellen dat er een ontploffing had plaatsgevonden en dat één van de mannen van Stedin die daar in de put aan het werk waren, geëlektrocuteerd was. Wijkagent Erwin Olsthoorn liep voorbij, zag me en zei lachend: "Ja hoor, Ada van Noordwijk is er ook weer vlug bij" en kwam even naast me staan. Ik vertelde hem dat ik vlak achter de van Adrichemweg woon en foto's en een filmpje wilde maken van de helikopter, voor mijn kleinzoon Senn. Ook sprak ik mijn verbazing uit over het feit dat de slachtoffers ieder apart in een ambulance gingen en niet in die traumahelikopter. Erwin vertelde mij dat er altijd een arts en een gespecialiseerd verpleegkundige in die helikopter zit om zo snel mogelijk medische handelingen te verrichten bij de slachtoffers. "Oh", zei ik, "dan heb ik het mijn kleinzoon verkeerd verteld". Erwin stelde me gerust. "Nee hoor Oma Overschie, er gaan soms ook slachtoffers mee in de helikopter". Hij groette en maakte ruimte tussen de toeschouwers voor de wegrijdende ambulance die met spoed naar het Maasland ziekenhuis reed. 's Avonds belde ik mijn zoon op en zei dat ik voor Senn een prachtige film gemaakt had van een gele helikopter. Ook dat ik toevallig een paar dagen geleden in de kringloopwinkel 'Het Goed' aan de 's-Gravelandseweg in Schiedam een speelgoedtraumahelikopter en een idem dito politiehelikopter op de kop had getikt.

Intussen is juffrouw Roos op Kindertube.nl aan een heel ander liedje begonnen en ik doe de laptop dicht, zet Senn van mijn schoot af en geef hem de twee speelgoedhelikopters waar hij enthousiast mee gaat spelen. Ik hoor hem zingen: 'Helikopter, helikopter, mag ik met je mee omhoog. Hoog in de wolken wil ik zweven, hoog in de wolken wil ik zijn.' Hij laat de helikopters opstijgen en door mijn kamer vliegen. 'Helikopter, helikopter,

Vliegen is zo fijn'.