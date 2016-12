Gewonden bij brand in gevangenis De Schie

OVERSCHIE- Bij een brand in gevangenis De Schie in Rotterdam zijn woensdag zeven mensen gewond geraakt. Twee van hen hebben zwaar letsel opgelopen. De brand ontstond rond 6.25 uur in een cel in het complex aan de Professor Jonkersweg en was snel geblust. Overige gevangenen werden intern geëvacueerd. Volgens de brandweer zijn vijf gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een gedetineerde en vier medewerkers. De gewonde gedetineerde is degene van wie wordt vermoedt dat hij de brand heeft gesticht. Hij werd door de brandweer uit zijn cel gered. Twee andere gewonden hoefden alleen ter plaatse door ambulancepersoneel te worden nagekeken voor het inademen van rook.