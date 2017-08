Dode gevonden bij brand

OVERSCHIE- Bij een brand aan de Neel Gijsenstraat is vrijdagochtend vroeg een dode man gevonden. De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd. De brand brak rond 07.30 uur uit in een huis. De brandweer had gehoord dat er misschien iemand binnen was. Eenmaal in huis werd het lichaam van de 89-jarige man gevonden. De brandweer had het vuur snel geblust. De politie heeft nog geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een misdrijf. Er wordt wel onderzoek gedaan.

Een buurvrouw denkt dat de brand is ontstaan in de bank. "Mijn man zag de buurvrouw 's ochtends buiten lopen. Toen hij ging kijken, stond de bank in de fik en er was allemaal rook." Zij denkt dat haar buurman in slaap is gevallen met een sigaret. "Hij rookte graag", vertelt ze aan Radio Rijnmond