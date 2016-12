Wijkagent West Helma Lambalgen gaat Overschie verlaten

OVERSCHIE- Helma: ,,Na ruim 13 jaar wijkagent zal ik Overschie helaas gaan verlaten. Voor mij is een wens uitgekomen, omdat ik weer kan terugkeren naar mijn geboortestreek. Ik ben namelijk aangenomen als wijkagent in Barneveld en eind februari 2017 zal ik officieel uit Overschie gaan vertrekken''. ,,Hierbij bedank ik u allen, want ik heb met heel veel werkplezier en enthousiasme als wijkagent in Overschie gewerkt. Mijn opvolger zal dat ongetwijfeld ook zo gaan ervaren. Overschie bedankt! Iedereen hele fijne feestdagen toegewenst en maak er allemaal iets moois van in 2017'', aldus Helma van Lambalgen Wijkagent Overschie-West