Twee mannen vast voor moord

OVERSCHIE- De politie heeft woensdag twee mannen opgepakt voor een dodelijke schietpartij op de Ameidestraat in februari. Het gaat om 24- en 25-jarige mannen uit Rotterdam. De politie kwam de twee op het spoor omdat ze verdacht worden van heling van een auto. Het rechercheteam dat de moord op Chafik Zidane onderzoekt, kijkt of deze auto betrokken is geweest bij de liquidatie van Zidane, aldus de politie.



Zidane werd op 5 februari doodgeschoten. Hij was een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De autoriteiten loofden een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip.

De politie vermoedde al direct dat de aanleiding voor de schietpartij in het criminele circuit lag . Later bleek dat het slachtoffer gelinkt is aan tenminste twee schietpartijen.