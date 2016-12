Grotere inbraakkans tijdens de ‘donkere dagen’ voor kerst

Maar zo geven we inbrekers geen kans: 7 preventietips

OVERSCHIE- Houdt u ook zo van de gezellige decembermaand? Kerst in aantocht, iedereen in feeststemming. U bent niet de enige. Ook inbrekers zijn dol op de feestmaand, zo blijkt uit de cijfers. De reden laat zich raden. Hun activiteiten verdragen het daglicht niet. Hoe donkerder het is, hoe beter ze hun slag kunnen slaan. Hoewel het aantal inbraken de afgelopen jaren is gedaald met meer dan 30 procent, is het aantal nog steeds te hoog. In Overschie ligt het aantal momenteel op 13 zie https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart?geoquery=Rotterdam%2C+Nederland&distance=5.0 . Het is daarom belangrijk dat mensen weten dat ze de inbraakkans aanzienlijk kunnen verlagen met eenvoudige maatregelen.

"Je denkt altijd, mij overkomt het niet", vertelt Daphne (31) bij wie afgelopen jaar is ingebroken. "De inbrekers zijn echt in alle kamers geweest en hebben ruim de tijd genomen. Onze kasten zijn volledig overhoop gehaald. Wat ik meest naar vond, was het idee dat onbekenden aan mijn persoonlijke spullen hebben gezeten in mijn eigen huis. Waar ik voorheen wat meer achteloos was, ben ik nu een stuk voorzichtiger geworden. Als bijvoorbeeld een onbekende auto te lang stil staat voor mijn huis, noteer ik meteen het kenteken." Een televisie is gemakkelijk te vervangen, maar een veilig gevoel in je eigen huis niet. Dat is een 'buit' waar een inbreker niets aan heeft en het slachtoffer het langst mee zit. Sommige mensen slapen een tijd slecht, hebben last van een verstoorde concentratie of voelen zich niet meer prettig in hun eigen omgeving.

Grote gevolgen

Een inbraak kan grote gevolgen hebben voor je veiligheidsgevoel. Gelukkig weten we steeds beter hoe we inbrekers voor kunnen zijn. Goede verlichting om het huis is bijvoorbeeld erg belangrijk, net als het gebruiken van degelijk hang- en sluitwerk. En in buurten waar bewoners op elkaars eigendommen letten, komen inbrekers liever niet. Dat kan bijvoorbeeld via een buurtwacht WhatsApp-groep. Onderzoek van de Tilburg University toont aan dat met het opzetten van een dergelijke groep het aantal woninginbraken in een buurt met vijftig procent afneemt. Daarnaast heeft een aantal van deze buurten waarschuwingsborden en gebruiken bewoners raamstickers. Zo weten inbrekers dat er op ze wordt gelet en dat werkt preventief.

Sybren van der Velden, Landelijk Projectleider/Coördinator Woninginbraak bij de politie, licht toe: "Tijdens de donkere dagen werkt de politie nauw samen met vele partners om de jaarlijkse piek aan woninginbraak tegen te gaan. Daar hebben we de afgelopen jaren prima resultaten mee gehaald. Het risico bij goede resultaten is dat de focus verslapt. Ik doe daarom een dringend beroep op een ieder die bezig is met veiligheid om de handen ineen te blijven slaan. De opkomst van WhatsApp-groepen, waarbij burgers onze ogen en oren in de wijk zijn dragen daaraan bij. Alleen samen maken we het verschil."

Inbrekers voor zijn

Het allerbelangrijkste om op te letten is zo vanzelfsprekend dat veel mensen het vergeten. Eén op de zes inbraken betreft 'insluiping'. Ofwel, inbrekers komen binnen via een open raam of deur. Inbrekers kijken dus niet alleen naar wat er te halen valt in je huis, maar óók of ze makkelijk binnen kunnen komen. Het goede nieuws is dat je de kans op inbraak in jouw woning aanzienlijk kunt verlagen met de volgende preventietips:

Doe de deur op slot en de ramen dicht (ook als je maar even weggaat)

Breng goede buitenverlichting aan

Zorg voor goed hang- en sluitwerk en gebruik het

Begin een WhatsApp-groep in de buurt of neem deel aan zo'n groep

Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt als je weg bent

Laat geen dure spullen in je woonkamer slingeren op zichtbare of makkelijk vindbare plekken

Bewaar geen grote geldbedragen in huis

Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl