Agenten lakken nagels voor zieke Tijn

OVERSCHIE- De nagellakactie van het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn (6) voor Serious Request vindt ook navolging in Rotterdam. Zelfs agenten doen mee. 'Vandaag handhaven wij de wet met gelakte nagels', schrijven agenten van het basisteam Midden-Schieland op Facebook met een groepsfoto als bewijs. De agenten, werkzaam in Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Lansingerland, hebben geld ingezameld onder politiemedewerkers. 'Tijn, de centjes komen eraan!', beloven zij. Tijn kwam gisteren bij het Glazen Huis en wilde 100 euro ophalen met nagels lakken. Inmiddels heeft hij al meer dan een half miljoen euro opgehaald voor het goede doel.