Politie onderzoekt verlaten auto met aanhanger op airport

OVERSCHIE - Dinsdagmorgen 5 januari heeft de politie een verdachte auto met aanhanger op de carpoolplaats nabij Rotterdam-Airport onderzocht. De combinatie was op de snelweg A13 ter hoogte van Rotterdam-Airport achtergelaten zonder bestuurder. Bij een controle van het kenteken bleek dat de auto mogelijk op naam staat van een Syrische man zonder vaste- woon of verblijfplaats. Reden genoeg om de auto naar een veilige plek te brengen en te laten onderzoek door Explosieven Verkenners en de recherche.



Uit voorzorg werd de A20 naar de A13 korte tijd afgesloten. Een berger heeft de combinatie naar de carpoolplaats langs de Doenkade gebracht. Aldaar is eerst de aanhanger doorzocht en daarna is de auto geopend door de berger zodat er in het voertuig kon worden gekeken. Na onderzoek is gebleken dat er niets anders dan huisraad in de auto lag. De A13 werd al snel weer volledig vrij gegeven. Uit de controle van het kenteken blijkt dat de auto niet was verzekerd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig en de aanhanger geborgen, de rechtmatige eigenaar kan het voertuig daar ophalen. De politie zal mogelijk een bekeuring uitschrijven voor het onverzekerd rijden.