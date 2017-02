Dode door aanrijding op bedrijventerrein Spaanse Polder

SPAANSE POLDER- Een man is dinsdagmiddag om het leven gekomen toen hij werd aangereden aan de Linschotenstraat in Rotterdam. Het slachtoffer werd volgens de politie geraakt door een vrachtwagen die een bedrijventerrein verliet. De hulpdiensten stuurden onder meer een traumahelikopter naar de straat, maar de hulp mocht niet meer baten. De man overleed vrijwel direct, meldt de politie. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder het slachtoffer over het hoofd kon zien.