Even voorstellen, de nieuwe wijkagent van Overschie West

'Wij zijn op vele manieren bereikbaar, waakzaam en dienstbaar'

Door: Lydia van Haasteren

OVERSCHIE- toch wel belangrijk om te weten is dat er voor Overschie West een nieuwe wijkagent in de plaats is gekomen voor Helma van Lambalgen Zijn naam is Erwin Olsthoorn. Voor Overschie Oost is dat Peter van Roon. Hij vervangt op dit moment nog steeds Dick Glimmerveen waar het steeds beter mee gaat. Beiden wijkagenten zijn te bereiken en wat veel bewoners niet weten is dat wij ook spreekuur houden in het Stadskantoor 178 op de Burgemeester Baumannlaan. Bij de balie weten ze precies wanneer wij er zijn en bewoners kunnen dan een afspraak maken. Wij zijn daar op wisselende tijden aanwezig. Ook kan er naar 0900-8844 worden gebeld met de vraag of de wijkagent die je wilt spreken contact op wil nemen. Dat lukt soms niet meteen omdat er natuurlijk ook noodoproepen zijn die voor gaan of wisselende diensten en dan duurt het een tijdje. Ik weet niet hoelang dat nog kan zegt Erwin een afspraak maken op het Stadskantoor, want ze zijn ook met een verbouwing bezig en het is afwachten of er dan nog plaats is voor ons daar. Ik heb nog geen Twitteraccount zoals Helma, maar die komt er aan. Erwin is al geruime tijd werkzaam als politie en heeft gewerkt in het Walenburgerweg gebied achter het Centraal Station waar veel junks rondhingen in die tijd. Sinds 2006 ben ik werkzaam bij Bureau Noord, Prins Frederik Hendrikstraat 40, waar ook Overschie onder valt.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van een contactformulier op de politiesite bij 'Mijn Buurt': https://www.politie.nl/zoek?query=Overschie Men kan daar dan op de wijkagent klikken die je iets wilt melden en het formulier invullen, dan komt dat ook bij ons aan. Het voormalige politiebureau aan de Burgemeester Baumannlaan is gesloten maar er kan nog wel digitaal aangiftes worden gedaan op die locatie. Ook dan kun je bellen met het 0900 nummer om eerst een afspraak te maken, maar hoe lang dat nog kan is ook maar de vraag.

Bij spoed of alarm natuurlijk altijd 1-1-2 bellen

Voor misdaad anoniem: 0800-7000

https://www.facebook.com/politiemiddenschieland/