Wethouder Eerdmans wil Overschie horen

OVERSCHIE- Wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte) komt op dinsdag 22 augustus naar Theater Musica voor een bewonersavond. Hij nodigt Overschieenaars graag uit om te horen wat u vindt van de buitenruimte. Vindt u het fijn om er te wonen? Wat is uw favoriete plek? Waar maakt u zich zorgen over? Wat kan beter? Hij hoort het graag van u. Hebt u vragen over Overschie? Stel ze aan de wethouder!