Verhalen Noordereiland in fraai boek – Schrijversdebuut van Peter Bakker

OVERSCHIE- Voor Peter Bakker is donderdag 15 december een droom in vervulling gegaan. In een afgeladen café-biljart (annex boeken uitleen) 't Haventje aan de Prins Hendrikkade in Rotterdam van Gerard en Berrie Tindal-deBruin presenteerde hij met een van oor-tot-oor glimlach zijn boek 'Dorp in de rivier' met als ondertitel 'Verhalen van het Noordereiland'. Een fraaie luchtfoto van het Noordereiland – die ongetwijfeld veel herinneringen losmaakt - siert de omslag van het 192 pagina's en van enige honderden bijzondere foto's voorziene boek.

Aanleiding voor het schrijven door de 66-jarige slijterzoon waren vragen die zijn dochters hem over zijn jeugd stelden toen ze nog jong waren. 'Pap, wat speelden jullie nou voor spelletjes?' en 'Was er al tv in jouw jeugd?''. Peter Bakker (66) vond het leuk om daarover te praten en dat zijn op herinnering beruste vertelsels hen boeide. Nog steeds worden hem vragen gesteld over de tijden van zijn jeugd. Vervolgens vroeg hij zichzelf af of het wellicht een goed idee zou zijn om die verhalen van vroeger aan het papier toe te vertrouwen. Naarmate het moment naderde van zijn pensioen en hij besefte meer tijd te gaan krijgen, begon hij met schrijven. En: ,,Gelukkig heeft mijn geheugen met het verstrijken der jaren niet al te veel schade opgelopen en al schrijvend kwam ik er achter wat ik eigenlijk altijd al had geweten, dat het Noordereiland, de plek waar ik ben opgegroeid, altijd in mij is blijven zitten.''

Twee jaar geleden was Peter Bakker medeorganisator van een reünie voor oude en nieuwe eilanders en in het bijzonder voor hen die hadden gewoond in het Tulpblok (Prins Hendrikkade, Tulpstraat, Burgemeester Hoffmanplein en Van der Takstraat). Het was een groot succes. Het bewuste blok is daarna afgebroken en er zijn nieuwe winkels en woningen voor teruggekomen. Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewoners hun intrek. Peter Bakker zocht contact met auteur/journalist Rein Wolters - hij schreef 51 boeken met Rotterdam als onderwerp - die hem verder hielp op het traject van schrijven naar de presentie van het door de Rotterdamse uitgever Hans Coolegem van Coolegem Media tot in de puntjes verzorgde boek. Rein Wolters was gevraagd iets te komen vertellen over Peter Bakker en de distilleerderij van zijn vader en moeder, A.J. van Heck & Co. ,,Ik was vaste bezoeker van hun zaak, maar niet op zondag. Dan waren ze gesloten en bovendien hoefde ik er die dag geen Vrije Volk te bezorgen omdat de krant dan niet verscheen.'' 'Dorp in de rivier – Verhalen van het Noordereiland' kost 21,95 euro, heeft een gebonden A4 formaat met glanzende omslag en is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel. ISBN: 978-94-91354-63-2.