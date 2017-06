Belevenisboerderij Schieveen opent komend weekend haar deuren!

OVERSCHIE- Tijdens de Midden-Delfland Dagen op 17 en 18 juni opent Belevenisboerderij Schieveen tussen 10.00 en 17.00 uur voor het eerst haar deuren. Stadsherder Martin Oosthoek werkt hier samen met de boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten aan deze trekpleister op het platteland, pal aan het Polderpad. De verbouwing van de grote stal is nog in volle gang en direct na de bouwvak start de aanleg een prachtige speelnatuurplek. Kom nu alvast kijken hoe leuk het wordt!

Zaterdag 17 juni en zondag 18 juni, het weekend van de Midden-Delfland Dagen, kun jij het leven op de boerderij ontdekken. De moestuin en vlindertuin zijn al helemaal klaar, de landwinkel is open. Ook zijn er de hele dag door demonstraties schapen drijven. De kinderen kunnen een ritje maken op de pony, spelen in het grote strokasteel en de boerderijdieren zien en aaien. De boswachters van Natuurmonumenten vertellen je alles over het Rotterdams platteland. Ontwerper Daan Bakker van DaF Architecten geeft je een rondleiding door de boerderij en over het erf en vertelt je over de plannen. "Even lekker naar buiten met het gezin, dat kan binnenkort hier, bij de belevenisboerderij", vertelt Martin Oosthoek, "Schapen en andere dieren zien, aaien en voeren. Spelen in een geweldige nieuwe natuurspeelplek vanaf oktober 2017, ontworpen door Sigrun Lobst, ontwerpster van de bekende Rotterdamse natuurspeeltuin De Speeldernis. Je kunt ook gezellig rondkijken op ons erf, in de moestuin en in de landwinkel. En natuurlijk ook op het terras genieten van het uitzicht over de grootste open ruimte van de stad."

Vertrekpunt voor tal van wandelingen en fietstochten

In de exploitatie werken Martin Oosthoek en zijn vrouw Petra nauw samen met de boswachters van Natuurmonumenten. Een deel van de stal richt Natuurmonumenten in als natuur-infopunt. Belevenisboerderij Schieveen wordt een pleisterplaats en vertrekpunt voor tal van nieuwe wandelingen en fietstochten door de natuurgebieden van Natuurmonumenten bij Rotterdam. Zoals het Polderpad, dit nieuwe recreatieve fietspad dwars door de polder van de Rotte naar de Schie, voert straks letterlijk over het erf van de Belevenisboerderij. Het Polderpad verbindt bekende Rotterdamse stadsparken (Kralingse Bos, Hoge / Lage Bergse Bos en het groen langs de Rotte) met de weidse polders van Midden-Delfland. Ontwikkeling van natuur en recreatie in polder Schieveen en aanleg van het Polderpad zijn onderdelen van het Rotterdamse gemeentelijk groenproject Noordrand Rotterdam, tussen Rotte en Schie. Rotterdam werkt hier aan een groene poort vanuit de stad naar de polders van Midden-Delfland. Meer weten? Kijk op www.polderpad.nl.

Met de huifkar

Belevenisboerderij Schieveen is vanaf zaterdag 17 juni geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Vanaf Rotterdam CS reis je naar metrohalte Rodenrijs. Hier kun je ook je auto parkeren. In het weekend mag je fiets gratis mee in de metro, dan is het van metrostation Rodenrijs nog 5 minuten fietsen. Of wandel in 20 tot 30 minuten over het nieuwe Polderpad naar Belevenisboerderij Schieveen. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni rijdt er regelmatig een huifkar tussen metrohalte en Belevenisboerderij om mensen gratis op te halen en af te zetten.

Stadsherder Martin en boswachters van Natuurmonumenten Juriaan van Leeuwen en Maurice Kruk houden hun volgers via Twitter de komende maanden - tot aan de officiële opening op vrijdag 13 oktober aanstaande - wekelijks op de hoogte van de voortgang van project Belevenisboerderij. Volg hen via @nmjuriaan, @Boswachter010 en @kuddeOosthoek. Of word fan van Belevenisboerderij Schieveen op www.facebook.nl/bevelenisboerderij.

Van alles te beleven tijdens Midden-Delfland Dagen

Zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017 zijn de Midden-Delfland Dagen die worden georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging. In het hele gebied tussen Rotterdam, Delft en Den Haag zijn tal van activiteiten te ondernemen. Vaar bijvoorbeeld mee met de Vlaardingse Fluisterboot voor een natuurtocht langs de Vlietlanden. Deze vaartocht van een klein uurtje geeft je een kort en krachtig inkijkje in dit bijzondere oer-Hollandse natuurgebied. Vanaf 11:00 uur vaart ieder uur de Andante uit voor een tocht langs de prachtig bloeiende hooilandjes van de Vlietlanden. Het startpunt is Brasserie Vlietzicht. Kijk voor meer info, kosten en andere activiteiten op www.middendelflanddag.nl.