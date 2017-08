Historisch Foodfestival Ketels aan de Kade Rotterdam

Door Ada van Noordwijk

OVERSCHIE- In Delfshaven in Rotterdam vond zaterdagavond 12 en zondag 13 augustus j.l. de 4e editie van Ketels aan de Kade plaats. Een culinair foodfestival waar het stadsverleden tot leven kwam. Het foodfestival Ketels aan de Kade vond voor de vierde keer plaats. Met het historische Delfshaven als decor. Net zoals voorgaande edities had ook deze uitgave van Ketels aan de Kade een thema, gebaseerd op het Rotterdamse eetverleden. Voor 2017 was dat 'Kaf & Koren'. De rol die graan heeft gespeeld in de Rotterdamse geschiedenis, met workshops zuurdesem bakken, broden bakken en nog veel meer. Bezoekers konden op het Piet Heynplein de openluchtherberg bezoeken. Daar werd 'ambachtelijke ketelkost' geserveerd. Ook waren er verhalenvertellers en troubadours aanwezig. Zondag 13 augustus vond de Stad & Streekmarckt plaats. Er stonden kraampjes waar de stadsregio haar 'ambachtelijke waren' presenteerden. En wie werd daar gespot te midden van allemaal pijpen en al tekenend? Onze eigen Overschiese meester pijproker en tekenaar Jan Both! Hij was bezig aan een tekening van Het Veerhuis. Zijn zus maakte deze foto van hem.