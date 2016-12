Judoka’s Judo010 winnen vaantjes in Krimpen aan den IJssel

OVERSCHIE- Afgelopen zaterdag 10 december 2016 werd de 2de vaantjescompetitie van dit seizoen georganiseerd in Krimpen aan den IJssel bij judoclub Krimpenerwaard. Judo010 was voor de 4de keer van de partij en dit keer met een record aantal judoka's in de jonge geschiedenis van judo010.

Maar liefs 15 leden stonden in Krimpen op de judomat. Voor 2 van hen was het hun officiële debuut op de wedstrijdmat. Felix en Berend waren best zenuwachtig voor hun debuut, maar beide kanjers hebben zich kranig geweerd! Berend zette links en rechts worpen in. Felix wist veel aanvallen van zijn tegenstanders goed te pareren. Beiden zijn goed op weg voor hun 1ste gele vaantje.

Wie ook goed op weg was naar zijn 1ste gele vaantje was Hasan. Met zijn 7 jaar, deed hij mee in een hogere leeftijdklasse omdat hij voor zijn leeftijd nogal groot is. Hij wist al zijn partijen te winnen, ook tegen ervaren selectie judoka's, maar had net niet genoeg punten voor zijn 1ste gele vaantje.

Voor Adam en Chaimae was het hun 2de deelname en zij wisten weer flink wat punten te verzamelen. Net niet genoeg voor hun 1ste gele vaantje, maar de volgende keer weten we zeker dat ze deze binnen gaan halen. Wie deze keer wel hun gele vaantje wisten te bemachtigen waren Luley en Pamir. Knappe prestatie van deze 'jonge' wedstrijdjudoka's.

Aki, Gioni, Aasiya en JJ wisten zoveel punten te behalen dat zij de grens van 100 punten voorbij gingen. Daarom kregen ze hun oranje vaantje mee. Het was fantastisch om de progressie te zien die zij hebben gemaakt sinds de start van hun judocarrière. Flitsende overnames, heupworpen en stevige grondcontroles werden aan het publiek getoond.

De grens van 100 punten werd door Tom, Samara, Luca en Tuur net niet gehaald. Tuur hoefde er zelfs nog maar 7, maar die gaat hij zeker de volgende editie halen als hij weer zo'n houdgreep weet te maken als afgelopen zaterdag. Luca wist heel knap uit de houdgreep te vechten, wat meester Nick een trots gevoel gaf omdat hij eerst leek op te geven. Tom en Samara moesten onder andere tegen elkaar en wisten elkaar te foppen met dezelfde techniek, wat voor beiden een applaus opleverde!