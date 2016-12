HWD en SVV boeien toeschouwers

Door :Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Afgelopen zondag stond voor HWD de thuiswedstrijd tegen de ongeslagen koploper SVV op het programma. Ook de laatste wedstrijd van de 1e helft van de competitie. Het geheel vernieuwde eerste elftal van HWD begon de competitie met het uitgangspunt. Lekker onbevangen voetballen en het creëren van een vriendenploeg. Hier en daar werden wat punten gesprokkeld maar tot de wedstrijd tegen SVV bleek HWD toch keurig op de 5e plaats te staan. Binnen en buiten het veld bleek er door hard werken, acceptatie en een gezonde dosis humor een echte vriendenploeg te groeien. Vorige week werd met liefst 4-1 gewonnen tegen nummer twee. SVV bleek echter een heel goede ploeg te zijn al handen ze hun handen vol tegen een zeer gemotiveerde HWD ploeg. Toch werd het 0-1 door het attent scoren van een afgeslagen bal. In de tweede helft ging HWD op zoek naar de gelijkmaker en leek ook te komen. Maar SVV bleef levensgevaarlijk counteren en scoorde met een prima kopbal de 0-2. Ze gooiden daarna de deur op slot en lieten zien dat zij de toekomstige kampioen gaan worden. Een prima scheidsrechter die het spel goed aanvoelde zorgde dat de wedstrijd vol spanning bleef. En zo kan het ook. Speler van de week werd linksback Ibrahim El Arkoubi, die pas 19 jaar oud is, maar al weken lang goed bezig is. Ook vandaag in de topper tegen SVV. HWD gaat nu de winterstop in, maar dat betekent niet dat er niets te beleven valt. Wat al na de wedstrijd bleek toen de keeperstrainer Max Gomez als Rikeze Proud een geweldig sfeertje maakte als DJ. Op donderdag 22 december is het kerstklaverjassen, inmiddels al 9 tafels met spelers, volgens opgave organisator Fred Rotmeijer. Dus meld je snel aan bij hem.