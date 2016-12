Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Het zijn mooie dagen voor ons schaakgenootschap. Op zondag 4-12-2016 werd het Open Overschiese Kampioenschap gespeeld. Door de komst van de Sint en een kleine griepgolf van deze editie niet geheel uitverkocht. Waar wij in de afgelopen jaren met een maximum van 64 deelnemers zelfs een reservelijst moesten aanleggen bleef het aantal nu steken op 45 deelnemers. Maar het was er niet minder gezellig en spannend door. Er werd gespeeld in 1 grote groep met 7 rondes van 20 minuten p.p.p.p. Vooral voor de SGO spelers was het toernooi door sponsor Ruijtenberg Investment BV nog aantrekkelijker gemaakt door 2 extra prijzen toe te voegen. Een prijs voor de beste score van een SGO speler in het toernooi en voor de beste ratingprestatie een deelname aan een simultaan tegen Magnus. Wellicht dat dit enige invloed had op het record aantal van 15 Overschiese deelnemers. (zonder griepgolf hadden dat er nog meer kunnen zijn) Op voorhand was Johan Quist de grote kanshebber om de A groep te winnen, maar hij begon echter met 2 remises voor hij echt op stoom begon te komen om de achtervolging in te zetten op o.a. de Overschiese kanonnen Erik Brandenburg, Henk Ochtman en Maurits de Jong. In de 5e ronde speelden Erik en Maurits een salonremise tegen elkaar en kwamen beide op 4,5 uit 5. Met een groep van 5 achtervolgers met Johan Quist, Karel Looijmans, Hans Smit, Tuvshin Boldoo en Oleksandr Ruzaykyn op 4 punten. In de 6e ronde kwam Erik met 5,5 uit 6 alleen aan de leiding met Johan, Maurits en Han in zijn nek hijgend op 5 punten. In ronde 7 moest Johan tegen Erik en Han tegen Maurits. De eerste beslissing viel in de 2e partij. Han had Maurits compleet overspeeld maar hij wilde geen stuk winnen maar een kwaliteit. (en miste waarschijnlijk een mat in 2) Maurits trok nog de trukendoos open met Dxh3 (met een gepende pion van wit op g2 en een koning op h1) en wist daardoor de partij te winnen. Op bord 1 was het lang spannend en bleef de strijd lang in evenwicht. Johan offerde, wellicht uit nood geboren, een paard tegen een aantal pionnen. Of Erik het niet helemaal goed speelde (of Johan het natuurlijk erg sterk speelde) maar hij moest zijn paard teruggeven en kwam in de dame-eindspel met 1 pion minder terecht. Johan speelde dat vervolgens erg fraai uit, zodat hij samen met Maurits het toernooi won met een score van 6 uit 7. De laatst genoemde pakte ook nog de prijs van beste SGO speler mee. Erik werd 3e in de A groep. De B groep werd gewonnen door Tuvshin Boldoo die in de overall score gedeeld derde werd met 5,5 uit 7. Een aantal van de jonkies deden het ook erg goed. SGO jeugdtalent Sam van Dongen speelde de eerste 5 rondes op de topborden met een prachtige score van 3,5 uit 5 maar daarna was de pijp helaas leeg. Wel won hij de plek in de simultaan tegen Magnus en pakte de winst in de C groep mee. Lucas Nguyen had een wat moeizame start met 2 uit 4 eindigde hij heel sterk om op 4,5 uit 7 uit te komen. Mario Dirks en Cedric Kerkmeester deden het ook niet verkeerd en kwamen op een mooie 3 uit 7. Ook de andere jeugdspelers wisten regelmatig een beentje van een oudere speler te lichten. Mooi om te zien, al dat jeugdige talent. De uitstekende wedstrijdleiding was in handen van Niels van Diejen. Mijn dank gaat verder uit naar alle deelnemers aan het toernooi en alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot een mooie happening te maken !

Afgelopen vrijdag heeft ons derde team gestunt tegen het op papier veel sterkere Pionier 1 (gemiddelde rating SGO 3 1678 tegen 1789 voor de mannen van de Pionier 1) door met 4,5-3,5 te winnen. De volle punten kwamen van Gijs, Hans, Niels en Wil en de uitermate nuttige half van Serge. Voor de volledige verslagen en foto's verwijs ik u graag naar onze website www.sgoverschie.nl