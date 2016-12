Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Afgelopen vrijdag heeft SGO 2 de uitwedstrijd tegen Ivoren Toren 3 gewonnen met 5-3. Een belangrijke overwinning want daardoor kan er weer naar boven worden gekeken

RSR Ivoren Toren 3 1829 - Overschie 2 1829 3-5

1 Michael Fung 1878 - Ronald Ruijtenberg 1965 ½-½

2. Lola den Dunnen 1875 - Marcel Terluin 1855 ½-½

3. Dick Straathof 1822 - Daan Smit 1787 0-1

4. Bob Hoos 1854 - Arnout van Kempen 1839 0-1

5. Arend Bongers 1859 - Jeroen van der Meer 1850 ½-½

6. Herman van Malde 1787 - Niels van Diejen 1668 ½-½

7. Sebastiaan Janse 1769 - Aad Everwijn 1865 1-0

8. Mark Beijen 1789 - Ruud-Jan Kloek 1800 0-1

Het verslag van teamcaptain Albert Segers inzake de wedstrijd van SGO 1. Na de prachtige overwinning op Het Witte Paard in Sas van Gent, speelde het eerste team van Overschie afgelopen zaterdag in het Prachthuis tegen De Stukkenjagers 2 uit Tilburg. Helaas deed deze tegenstander zijn naam alle eer aan: de jacht op de stukken van de Overschie spelers werd geopend en van 6 Overschie spelers sneuvelde uiteindelijk ook de koning. We wisten bij voorbaat dat het een zware middag zou worden, deze tegenstander heeft gemiddeld een surplus van 100 ratingpunten per bord. Daarom hadden we voor een tactische opstelling gekozen: twee laag gerate spelers aan de twee topborden, om dan toch de nodige bordpunten aan de lagere borden te kunnen scoren. Maar een aantal Overschie spelers waren niet bij de les: er werden openingsfouten gemaakt en goede kansen werden om zeep geholpen. Erik redde de eer met een mooie overwinning en verder wist alleen Cor nog een remise binnen te halen, ook een persoonlijk succes na zijn eerdere verliespartijen. Deze nederlaag was ingecalculeerd, alleen hadden we meer bordpunten moeten scoren. Het is nu zaak om de volgende uitwedstrijd op 4 februari tegen Bergen op Zoom te winnen, dan kunnen we weer omhoog kijken.