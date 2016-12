Fit20 Overschie gaat unieke samenwerking aan

Voedingstechnoloog en sportstudio bundelen krachten

OVERSCHIE – fit20 Overschie is een bijzondere samenwerking aangegaan. De sportstudio met de bijzondere trainingsformule werkt vanaf het nieuwe jaar nauw samen met de Voedingstechnoloog. Dit is een uniek programma waarbij op basis van bloedwaarden een voedingsplan op maat wordt gemaakt. Doel is om deelnemers van fit20 en de Voedingstechnoloog integraal te kunnen begeleiden. 'Omdat het één, een gewijzigd voedingspatroon, veel effect kan hebben op het ander: de sportprestatie en vice versa', zegt fit20-eigenaar Bas Pronk. 'Door een goede overlegstructuur waarborgen we samen de beste begeleiding en daarmee het beste resultaat.'

De Voedingstechnoloog wordt geleid door drs. Lyanna Hoogendijk, die als orthomoleculair therapeut en voedingspsychologe gezondheids- en bloedanalyses benut om een voedingsplan op maat te maken. 'Met één doel: het lichaam optimaal te laten functioneren', zegt Hoogendijk. 'Door je voeding af te stemmen op de behoeftes van jouw hormoonhuishouding heb je meer energie en voel je je vitaler. Je moet er één keer bloed voor prikken, en op basis daarvan maak ik het perfecte voedingsprogramma. Op basis van iets dat ons als mens uniek maakt: ons bloed.'

Maar waarom de samenwerking met fit20 Overschie? Simpel, zegt Hoogendijk. 'De wijze van trainen van fit20 past perfect bij het menselijk DNA: kort maar krachtig, bovendien met bewezen succes. Het gaat uit van de perfecte spierprikkel en is dankzij de 20 minuten training per week uitermate geschikt voor mensen die niet van sport houden. Dat zijn vaak de mensen die bij mij langskomen voor het voedingsplan. Lichaamsbeweging is cruciaal als je verantwoord wilt afvallen. fit20 Overschie was voor mij de nog ontbrekende schakel.'

Hoe de samenwerking eruit gaat zien? 'Vrijblijvend', zegt Pronk. 'Het is een upgrade van zowel fit20 als van de Voedingstechnoloog. Hebben mensen die trainen bij fit20 de behoefte om met voeding aan de gang te gaan en zich lekkerder te gaan voelen, dan kunnen we hen doorverwijzen naar Lyanna. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hetzelfde geldt voor de klanten van Lyanna. Het mooie aan de samenwerking is dat wij veel contactmomenten hebben waarbij we resultaten én doelen van onze gezamenlijke klanten met elkaar doornemen en zo de beste individuele begeleiding realiseren. Bij de Voedingstechnoloog word je bovendien gewogen en gemeten, waarbij onder andere je spiermassa en verbeterde BMI wordt gepresenteerd.'

Hoogendijk: 'Ik ken Bas en de andere fit20-trainers goed. Ik zie hun enthousiasme en passie en voel dat we elkaar versterken. Dat hebben we al eerder bij een dame bewezen, die meer dan 20 kilo afviel en geen spiermassa verloor. Dat laatste is echt uniek en sterkte mij ook in het gevoel dat ik met dit leuke team wil samenwerken. Daarom gaan we in februari of maart ook een presentatie voor alle fit20'ers verzorgen. Gezamenlijk creëren we een lifestyle die op de lange termijn is vol te houden voor mensen. Niet met een crashdieet, dat is schadelijk en heeft op de lange termijn geen nut. Net zo min als drie keer per week sporten dat heeft voor iemand die niet van sporten houdt. Gevolg is dat mensen snel weer in oude patronen vervallen. Dat gaan wij samen tegen.'

De Voedingstechnoloog is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG. Bij veel verzekeringsmaatschappijen worden de consulten geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de verschillende zorgverzekeringen. Bij fit20 Overschie geldt er een actie tot 21 januari, waarbij nieuwe leden geen startgeld (€ 59,-) betalen. Meer over het "fit20 Overschie-Voedingstechnoloog samenwerkingsprogramma" is te lezen in de flyer die vanaf 2 januari in de fit20-studio aan de Overschieseweg 10 B1 verkrijgbaar. Voor meer info kunt u het makkelijkst contact opnemen via overschie@fit20.nl of info@voedingstechnoloog.nl