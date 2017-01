Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Op vrijdagavond 30 december 2016 hebben wij het kalenderjaar traditioneel afgesloten met het Vitesse-de-Caïssa. Het jeugdtoernooi begon om 18.00 uur. Ondanks de vakantieperiode waren er maar liefst 30 jeugdspelers aanwezig die door Niels werden op sterkte verdeeld over 5 groepen van 6 met een speeltijd van 5 minuten p.p.p.p.

De A groep werd gewonnen door Timo met een prima score van 4 uit 5 op de voet gevolgd door Seppe, Mees en Nick die 3 uit 5 haalden. Door de weerstandpunten en onderling resultaat viel Nick helaas voor hem net buiten de prijzen. Timo mag door de winst van de groep een jaar lang de wisselbeker houden en zijn naam zal op de beker worden bijgeschreven. In groep B was Kris de grote man met 5 uit 5 gevolgd door Giel (3,5) en Iris. (3) In groep C was het een nek aan nek race tussen Soufian en Wessel die beide een 4 uit 5 scoorden. Door de onderlinge winst van de eerstgenoemde pakte hij de 1e plek in de groep. Diya behaalde met 3 punten een mooie 3e plaats. In groep D waren de verschillen nog kleiner. Max won deze groep met 4 uit 5 en op korte afstand Kaan en Rudram met 3,5.

De eindstand in groep E was een kopie van die van groep D. Berat won de groep met 4 uit 5 en met in zijn nek hijgend Raif en Sami met 3,5 punt. De uitstekende wedstrijdleiding was in handen van Niels en dank ook naar de hulp van Mario, Han en Erik. Precies na de prijsuitreiking kwam het eten rond 19.30 uur al binnen. Met dank aan Verhage Fastfood en New Yangstse Kiang voor de uitstekende service, het lekkere eten en de royale korting op de totaalprijs.

Inmiddels was het Prachthuis al redelijk volgelopen, zodat wij met zo'n 70 man aan de gezamenlijke maaltijd konden beginnen. Na het lekkere eten ging wedstrijdleider Erik aan de slag met de indeling van de voorronde groepen en rond 20.30 uur kon het toernooi voor de senioren aangevuld met een aantal zeer talentvolle jeugdspelers beginnen met ook 30 spelers. Na de voorronde wedstrijden werden de uiteindelijke groepen bepaald.

De A groep werd gewonnen door Erik met 5,5 uit 7. Han werd 2e met 4,5 en Maurits 3e met 4 punten gevolgd door een peloton op 3,5 punt. Henk had net de A groep niet gehaald en nam geheel op eigen wijze wraak door de B groep met 7 uit 7 op zijn naam te schrijven. Een prachtige 2e plaats was er voor ons jeugdtalent Sam met 6 uit 7 en Arnout werd 3e met 4,5 punt. Gijs pakte de winst in de C groep met 5,5 uit 6. Op bescheiden afstand gevolgd door Niels (4) en Mario (3,5). Een zeer knappe prestatie was er van David Prins, net 1 week lid, nog nooit een toernooi gespeeld (zover ik weet) en won de D groep met 4,5 uit 5. Martin haalde ook een mooie score met 4 uit 5 en derde werd Ruud met 3 punten. Jasper was ook erg happy met zijn 2,5 punt. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang lekker druk in het Prachthuis. Kortom, een geslaagde afsluiting van het kalenderjaar.