Cursus beweegmaatjes van start

OVERSCHIE- Is meer bewegen en gezonder leven ook een van je goede voornemens? Doe dan mee met de cursus beweegmaatjes. Als beweegmaatje helpt u een ander in beweging te komen (en tegelijk ook u zelf) U wordt na de cursus gekoppeld aan een Zoekmaatje om bijvoorbeeld te gaan wandelen, joggen of fietsen en ook kunt u aan een groep worden gekoppeld. Uiteraard doen we dat in overleg met u, zodat u iets kan doen wat u zelf prettig vindt. Deze gratis cursus wordt verzorgd door Avant sanare. In deze basiscursus van 5 bijeenkomsten doet men kennis en praktische vaardigheden op om op een veilige, gezonde en leuke manier anderen te activeren en motiveren om met plezier te bewegen.



• Gesprekstechnieken

• Hoe u een ander kunt motiveren

• Wat gezonde voeding is en hoe je kunt afvallen

• Kennis over verbranding en training

• Basisvaardigheden rondom gezond bewegen

• Hoe u het leuk houdt voor u zelf.