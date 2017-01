Opening nieuwe jaar met oliebollenborrel

OVERSCHIE- Om 2017 sportief in te luiden stond afgelopen zondag 8 januari weer het traditionele oliebollentoernooi op het programma op tennispark OverdeSchie. Door de winterse omstandigheden bleek tennissen helaas onmogelijk en werd het oliebollentoernooi door tennisvereniging TCO omgedoopt tot oliebollenborrel. Onder het genot van een drankje, een oliebol en een heerlijk kopje soep werd het alsnog een geslaagde middag, en is er een toost uitgebracht op een sportief 2017! Heeft u ook goede voornemens om in 2017 ook (weer) eens een balletje te slaan, kom dan vooral eens langs op het park of kijk voor de diverse acties en activiteiten op de website tennisparkoverdeschie.nl