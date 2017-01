OVERSCHIE- Elke maandag wordt er vanaf 13.30 uur tot maximaal 8 km in een rustig tempo gewandeld vanaf het Rhododendronplein in Schiebroek met aan het einde koffie of thee drinken in Brasserie Scheffers. Onderweg is er aandacht voor natuur, geschiedenis en nog meer. Ook wandelaars uit Overschie zijn van harte welkom. Aanmelden kan via Petertje.vleermuis@gmail.com of via 0104188467.