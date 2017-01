Schaaknieuws

Door Ronald Verbeek

OVERSCHIE- Afgelopen vrijdag stond de op papier makkelijke wedstrijd voor den onzen van SGO 4, medekoploper in de 4e klasse RSB, tegen Messemaker 5, de nummer laatst, op het menu. Ondanks het verschil op de ranglijst werd het toch een spannend avondje voor SGO 4.

Weliswaar stond het al 1-0 bij aanvang doordat de tegenstander van Mario (bord 2) ziek was en niet kwam. De 2-0 volgde op fraaie wijze van de voet van Ricardo (bord 8) die een partij uit een stuk speelde en zijn tegenstander volkomen overklaste. Door het onverwachte verlies van Martin (bord 5) werd het 2-1. De opponent van Daniel (bord 7) gaf een volle toren cadeau in een redelijk gelijke stelling. (tussenstand 3-1)

Maar op de andere borden was het nog erg onduidelijk. Cor (op bord 1) iets beter, Jurriaan (bord 3) iets minder, Edwin (bord 4) leek verloren te staan en bij Ruud (bord 6) een klein plusje. Volgens de bookmakers was de kans op 4-4 of 4,5-3,5 het grootst. Edwin wist de zaak om te draaien en kwam in een gewonnen eindspel terecht, maar onder de druk van de klok (minder dan 1 minuut tijd met 15 seconden per zet erbij) toch een half aangenomen. (3,5-1,5) Jurriaan vocht prima terug en kreeg in een ongeveer gelijke stelling en met beide 2 min. op de klok een remise aanbod dat hij gezien de stand op de andere borden niet kon weigeren. (4-2) Ook Cor, die inmiddels een pion voor stond kreeg een remise aangeboden. Hij had minder tijd en in het teambelang ook de half gepakt. (4,5-2,5) Ruud speelde een goede pot met een pion meer, moest de pion weer teruggeven maar daardoor kwam er een gunstig toreneindspel op het bord voor Ruud en was het een kwestie van techniek. Prima pot ! (5,5-2,5)

Doordat de medekoploper Hoekse Waard 2 had verloren heeft SGO 4 de koppositie overgenomen en met 2 wedstrijden te gaan al bijna gepromoveerd. Chapeau mannen ! In de volgende wedstrijd op 14-2-2017 tegen Pascal 3 kunnen er goede zaken worden gedaan.

Klasse 4A N Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7

1. Overschie 4 4 8 20½ x 5 . 5½ 4½ . 5½

2. Sliedrecht 5 5 7 22½ 3 x 4½ 4 . 6 5

3. Hoeksche Waard 2 4 6 20 . 3½ x . 5½ 6 5

4. Ashtapada 1 4 5 21 2½ 4 . x . 8 6½

5. Spijkenisse 5 4 3 15 3½ . 2½ . x 4 5

6. PASCAL 3 4 1 8 . 2 2 0 4 x .

7. Messemaker 1847 5 5 0 13 2½ 3 3 1½ 3 . x

Inmiddels is het grootste schaaktoernooi van de wereld, zijnde het Tata Steel Toernooi, begonnen in Wijk aan Zee. Met een tweetal sterke groepen, de Masters met o.a. wereldkampioen Magnus Carlsen en Anish Giri (en de meeste andere wereldtoppers) en in de Challengergroep o.a. de Nederlandse kampioen en 17 jarige grootmeester Jorden van Foreest en Benjamin Bok en in diverse andere groepen en competities zo'n 2000 amateur- schakers. As. donderdag 19 januari speelt de Mastergroep in de Kuip. Voor meer info zie o.a. de website www.schaaksite.nl. Op deze website is het toernooi live te volgen qua beelden en partijen.