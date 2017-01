Lekker weer om te wandelen

Door: Jaap Brommer

OVERSCHIE- Het leek eerst wel lekker weer, vrijdag 13 januari j.l., maar toen wij net op de fiets onderweg waren naar de speeltuin, begon het behoorlijk te sneeuwen. Wij waren wel wat nat, toen we daar aankwamen. Onze gedachte was, dat er waarschijnlijk niet zo veel liefhebberij zou zijn om te gaan wandelen, maar er kwamen toch nog 10 personen opdagen. En zij hebben geluk gehad, want toen zij vertrokken, was het lekker weer en dat hebben ze ook tijdens de wandeling gehouden. Het was wel een beetje koud, maar daarvoor is het ook de tijd van het jaar. Ze hebben gerust bij Jacky's eetcafé aan de Vlaardingweg. Bij terugkomst stond er voor hen heerlijke bruine bonensoep te wachten en tevens weer een koek vanwege een jarige. En dus is het toch nog een zeer geslaagde wandeling geweest.