Judo010 naar Judo-Stoei-toernooi

OVERSCHIE- Zaterdag 14 januari vond de primeur van het Judo-Stoei toernooi plaats in Lekkerkerk. Dit toernooi werd georganiseerd door de judovereniging Opvoeden in bewegen en was speciaal voor judoka's tot en met 8 jaar. Het toernooi bestond uit een staande judogedeelte en een apart grondgevecht. Voor beide gedeeltes werden prijzen uitgereikt!



Judo010 was er met 7 judoka's van de partij. In de jongste klasse moesten Berend, Luca en Aasiya het tegen elkaar en nog 2 anderen opnemen. Zowel in het staande judogedeelte als bij het grondgevecht wist Berend al zijn partijen te winnen en werd tweemaal 1ste! Luca en Aasiya werden respectievelijk 2de en 3de bij het staande gedeelte en 3de en 2de bij het grondgevecht. In de meer gevorderde klasse moesten Tuur en Gioni het opnemen tegen een andere jongen. Gioni was veruit de lichtste, maar weerde zich kranig. Zodoende won tweemaal de 3de prijs. Tuur wist bij het staande gedeelte de 1ste prijs mee naar huis te nemen door slim zijn voeten te gebruiken en die andere tegenstanders steeds te foppen! Bij het grondgevecht werd Tuur 2de. In de zwaarste klasse moesten Hasan en Adam het tegen elkaar en nog 4 andere deelnemers opnemen. De mooiste partij van de dag was van Adam tegen Hasan met over en weer fantastische worpen! Bij het staande gedeelte werd Hasan 2de en Adam 3de, die toch veruit de lichtste was van de hele poule. In het grondgevecht werd Hasan 1ste en Adam 2de!



Het was weer een aangename dag met mooie nieuwe ervaringen en leermomenten. En natuurlijk veel prijzen!