Kom in beweging met beweegmaatjes

OVERSCHIE- Donderdag 19 januari is een enthousiaste groep van 14 beweegmaatjes gestart met de cursus beweegmaatjes. Zij leren onder andere over de gezondheidseffecten van bewegen en hoe ze een ander kunnen motiveren om (meer) te gaan bewegen. Aan het einde van deze cursus van 5 weken kan deze vrijwilliger met een zoekmaatje of een groep in Overschie gaan bewegen. Wilt u graag meer bewegen om zo aan uw gezondheid te gaan werken? En vindt u het lastig om dit alleen te doen of om uzelf hiervoor te motiveren? Dan kunt u contact opnemen met Amanda Arthur, buurtcoach Route 33. Zij gaat met u kijken of u in aanmerking komt om gekoppeld te worden met een beweegmaatje. aarthur@wmoradar.nl 06-27979414