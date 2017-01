Overschiese sportievelingen bereiden zich voor op marathon

OVERSCHIE- Een aantal deelnemers van Loopgroep Overschie die zich onder leiding van Raymond Schoonen gaan voorbereiden op de Rotterdamse Marathon zondag 9 april. Je ziet Sany Andrade, Richard de Blok, Natasha Michailidis, Rien Breevaart, Vincent Jocker, Ronald Landa, Danny Rutteman en trainer Raymond, die als beste tijd op de marathon 3 uur en 5 minuten heeft staan. Dit zegt hij erover; "als fanatiek hardloper vind ik het uiteraard leuk om veel met mijn hobby bezig te zijn. Ik train 1 keer per week bij Rotterdam Atletiek, begeleid daarnaast iedere donderdag de prestatiegerichte lopers van Loopgroep Overschie en loop in het weekend meestal een lange(re) afstand variërend van 20 tot 35 km. Zelf heb ik me ook dit jaar weer ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. De lat ligt hoog; dit keer wil ik gaan voor een tijd onder de 3 uur.

Binnen de prestatiegerichte groep van loopgroep Overschie zijn er opvallend veel mensen die zich voorbereiden op de marathon van Rotterdam. Naast de trainingen kunnen ze bij mij terecht voor gerichte tips en adviezen m.b.t. trainingsopbouw en voeding. Belangrijk is natuurlijk dat een ieder blessurevrij aan de start verschijnt, een mooie tijd loopt en vervolgens goed herstelt van deze prestatie. Zelf heb ik er heel veel zin in en hoop ik dat alle deelnemers van Loopgroep Overschie hun beoogde doel halen". In onze Overschiese Krant en site gaan we de voorbereiding van "onze" marathonlopers volgen; zitten ze op schema en gaat alles volgens plan?

Loopgroep Overschie (onderdeel van Gebiedsinitiatief Gezond Bewegen) organiseert naast de training geregeld nevenactiviteiten. Zo gaan we zondag 5 februari in het Lage Bergse Bos trainen en na afloop staat er een heerlijke kop erwtensoep klaar. Er zijn aparte groepen voor beginners, gevorderden en prestatiegericht.

Wie wil meedoen kan zich aanmelden bij Aad van Dijk, tel.010-4151572 of mail naar aad.vandijk@zonnet.nl