Mijlpaal: 100x bij fit20 Overschie

Rijka: 'Op naar de 200 trainingen'

OVERSCHIE - Met een lading confetti en een prachtige boeket is Rijka Freling afgelopen woensdag in het zonnetje gezet door fit20 Overschie. De reden? Rijka kwam voor de 100ste keer bij fit20 trainen. Een indrukwekkende mijlpaal, zeker als je bedenkt dat je maar één keer per week traint. Haar reactie: 'Op naar de 200 trainingen'. En zo is het!

Via de Facebook-pagina van fit20 Overschie kun je haar indrukwekkende verhaal lezen. Rijka viel mede dankzij fit20 tientallen kilo's af en kreeg weer plezier in het leven. Hier een passage: in januari 2015 start ze, als haar bloeddruk boven de 200 komt. Skyhigh. De dokter is duidelijk. Het is geen kwestie of ze omvalt, maar wanneer. Ze weet dan niet dat het een persoonlijk rampjaar wordt. Haar vader overlijdt na een kort ziekbed, in de zomer van 2015. Ze verliest vrijwel gelijktijdig haar baan en zit zes maanden thuis. 'Ik zat, als ik eerlijk ben al jaren in een depressie, dat had in die fase fataal kunnen worden. Ja, echt. Ik weet niet of ik door had gekund. Had gewild.'

fit20 wordt haar redding. Na drie weken fit20 kan ze haar veters makkelijker strikken. Na vier weken laat ze de zak chips staan. Na drie maanden besluit ze af en toe te gaan wandelen en gaan de gordijnen eindelijk eens open in het weekend. Na vier maanden begint haar gewichtsverlies op te vallen bij anderen. Ze halveert haar maaltijden, vervangt slechte ingrediënten of laat lekkers staan. Niet vanuit een dieet ('niks voor mij, ik zit niet te wachten of iemand die me vertelt wat ik wel of niet mag'), maar vanuit intrinsieke motivatie. Haar optimisme is niet meer geacteerd. De pijntjes en ontstekingen verminderen of verdwijnen. De slachtofferrol is niet meer, de vicieuze cirkel is doorbroken.

Ze is trots op wie ze nu is. Eén brok energie, die geen avond meer thuis op de bank kan zitten. Gemotiveerd als ze is om de 'verloren jaren' in te halen. Het bewijs dat je voorspoed pas echt kunt waarderen als je tegenslag kent. 'Gister zei iemand: fysiek een stuk minder om van te houden. Ik zei: nee, juist meer. Ik ben veel leuker nu.'