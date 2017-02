Kippensoep na leuke vrijdagochtendwandeling

Door Jaap Brommer

OVERSCHIE-Het was wederom heerlijk winterweer, dus het beloofde ook weer een leuke vrijdagochtend- wandeling te worden. Er waren vrijdag 27 januari nu 11 wandelaars(ters) op komen dagen, die welgemoed op stap gingen, richting Schiebroek. Daar was een nieuwe rustplaats gevonden om koffie te gaan drinken en wel bij De Castagnet, hetgeen wel goed in de smaak is gevallen en voor herhaling vatbaar is. Ook ik ben daar geweest, maar ik ben er op de fiets naar toe gegaan. Bij terugkomst in de speeltuin was er weer een lekkere kop kippensoep. Maar deze keer was er geen jarige. En hiermede was er inderdaad weer een zeer geslaagde wandeling ten einde.