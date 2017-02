Ups en downs van vier marathonlopers

Door: Aad van Dijk

OVERSCHIE- Je begint vol goede moed in oktober aan de voorbereidingen voor de Marathon, maar dan, eind januari blijkt toch niet altijd alles te gaan zoals je je dat had voorgesteld. Zo kan Danny momenteel vanwege een kuitblessure niet voluit trainen en eisen werk en gezin van Ronald zoveel tijd dat hij vanavond niet op de training kon zijn. Daarom ontbreekt hij op de foto. Zijn vrienden Rien, Danny en Sany nemen zich voor hem uit de dip te halen, want om 9 april in zo goed mogelijke conditie aan de start te verschijnen moet er regelmatig getraind worden!

Maar de anderen zijn er vanavond hard tegen aan gegaan. Na afloop gaan ze, een beetje verregend nog even op de foto. Je ziet hier van links naar rechts Rien Breevaart, Danny Rutteman, trainer Raymond Schoonen en Sany Andrade. Rien vertelt over de vriendengroep die besefte dat als ze ooit nog een Marathon wilden lopen het nu moest gebeuren; ze zijn rond de 35 jaar, hebben allen een drukke baan en een gezin en voelen zich fit genoeg. Ze trainden al gezamenlijk, maar Rien vond dat er iets van begeleiding nodig was en dus werd besloten om naast hun eigen training 1 x in de week met Raymond's groep mee te doen. Van hem leren ze veel, zoals de techniek. Daarbij zagen ze wel in dat alleen trainen zo z'n nadelen heeft; in een loopgroep staat er meer dwang achter.

Wat zijn de doelstellingen? Danny hoopt op een tijd van onder de 4 uur, Sany denkt dat iets van net daarboven voor hem realistisch is en Rien hoopt op een tijd van 4,20. Trainer Raymond vindt dat hun schatting goed in de buurt zit, dus gaat daarop gewerkt worden.

Voor alle 4 de vrienden wordt het hun eerste marathon

Sany vertelt: "af en toe was het wel eens lastig om voor de marathon te trainen omdat er zoveel dingen gecombineerd moeten worden zoals werk kind vriendin. Maar tot nu toe is het het gedoe zeer zeker waard. Lopen geeft je gewoon een lekker gevoel en maakt je nog fitter ook, waarbij nog de positieve spanning van een marathon te gaan lopen komt, vind ik echt leuk! Aangezien dit mijn eerste marathon wordt heb ik dus heb nog geen tijd om mee te vergelijken maar het zou heel mooi zijn als ik in de buurt van de 4uur kan komen. Lig nu redelijk op schema denk ik, heb geen vergelijkingsmateriaal dus het is hopen op het beste. Trainingen van Raymond helpen heel erg, voel mezelf gewoon sterker en zekerder dan ooit qua rennen! Krachttraining is toch wel belangrijk merk je dan ineens terwijl ik op mezelf alleen maar kilometers vreet.

Al een jaar of 3 loop ik op mezelf nadat aanvankelijk enkel de bedoeling was wat fitter te worden, maar voor ik er erg in had, had ik het loopvirus te pakken. Natuurlijk waren daar tegenslagen en mindere periodes, maar voel me nu gedrevener dan ooit, mede door het enthousiasme van Loopgroep Overschie. Leuk om in een gedreven groep te zitten met anderen die ook toewerken naar de marathon. Zou het iedereen die een beginnetje zoekt aanraden mee te lopen met deze groep!" besluit hij.

Wie zich dus ook op de Marathon voorbereidt of gewoon een leuke beginnersloopgroep zoekt kan zich aanmelden via mailadres aad.vandijk@zonnet.nl