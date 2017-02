HWD sterkste in Overschie derby

Door: Hans van Luijpen

OVERSCHIE- Afgelopen zondag ging HWD de broederstrijd aan tegen Steeds Hooger. In het begin van de competitie verloor HWD nog met 1-0 op de Kanaalweg. Vandaag was de ploeg van teammanager Bram Ladage en trainer Ali Rziki dus extra gemotiveerd om de punten aan de Taludhoeve te houden. Een prima onopvallende scheidsrechter die de kaarten op zak hield in een sportieve wedstrijd waar beide ploegen kansen creëerden. Dat het 0-0 bleef in de 1e helft was het gevolg dat de beide keepers met wat geluk maar ook met goed keeperswerk hun doel schoon hielden. Na de rust scoorde HWD 2x door de attent spelende Alton Jose Landman, en 1x door Abner Vieriria Mendez. Steeds Hooger redde de eer met een kopbal zodat HWD met 3-1 deze keer de sterkste was in de Overschiese derby. Brian Terbeek altijd aan speelbaar op het middenveld wordt na jarenlang blessureleed steeds sterker en werd man van de wedstrijd. Vandaag een familiefeestje want HWD 3 won ook met liefst 11-3. Lalo Samchand scoorde 3x. Volgens zijn medespelers gebeurde dat de laatste keer in de gulden tijd. Volgende week spelen op zondag alle HWD thuis. Ook het eerste tegen Toofan. Tot a.s. zondag