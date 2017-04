Moeder en dochter in de greep van hard lopen

OVERSCHIE- De 18-jarige Overschiese Kim had nooit wat met sporten, maar moeder Yvonne des te meer; de ene keer beult die zich af in een uitputtende modderloop en dan weer gaat ze hardlopen met als extra handicap een gewichtje in elke hand. Maar na een poos wil ze weer eens wat anders, dus stopte ze tijdelijk bij de Loopgroep. Totdat dochter haar vroeg wat ze er nou zo leuk aan vond en ze samen een keer gingen hardlopen. Maar dat werd geen succes nadat moeder nogal wat commentaar had, waarop dochter voorstelde om eens samen naar die Loopgroep Overschie te gaan.

Dit bleek een succes en Kim, die eigenlijk niets met sporten had, blijkt het toch leuk te vinden om lekker mee te doen en na afloop een moe, maar voldaan gevoel te hebben. Het leuke is dat Loopgroep Overschie voor elke doelgroep wat te bieden heeft, er is er een voor beginners, gevorderden en de kilometervreters, die bij trainer Raymond aan hun looptechniek willen schaven. Gezelligheid staat voorop, maar er wordt hard gewerkt, deels in de zaal en in het nabijgelegen Zestienhovense Park, dan wel dwars door Overschie. De trainingen zijn dinsdags- en donderdags vanaf 19,00 uur en soms in het weekend. Verzamelpunt : Speeltuin Levenslust. Meer info krijg je via telefoon 010-4151572 of mail naar aad.vandijk@zonnet.nl